ZEIT ONLINE: Herr Snower, war der Weltfinanzgipfel ein "historischer" Erfolg, wie es die Politik erklärt?

Dennis Snower: London hat Fortschritte gebracht. Die Staaten wollen die internationale Finanzregulierung verschärfen, was ich für wesentlich halte. Der Internationale Währungsfonds (IWF) bekommt mehr Geld, um die Krise in den Ländern zu bekämpfen, die sich nicht alleine helfen können. Dem Protektionismus soll der Kampf angesagt werden. Alles richtig. Und doch fehlt dem Abschluss-Kommunique einiges, um als Durchbruch gelten zu können.

ZEIT ONLINE: Was?



Snower: Der Gipfel hat die Frage ignoriert, wie die G-20-Staaten künftig mit den giftigen Papieren umgehen werden, die weiterhin in den Bankbilanzen liegen. Um die Bankenkrise wirkungsvoll zu bekämpfen, bräuchte es eine Harmonisierung bei der Bewertung dieser Papiere. Das wird hoffentlich im neu formierten Financial Stability Board geschehen. Auch hat man die Chance verpasst, die Konjunkturprogramme an umweltfreundliche Ziele zu knüpfen.

ZEIT ONLINE: Einige Beschlüsse sind zudem Absichtserklärungen: höhere Eigenkapitalquoten für die Banken, Kontrolle der Hedge-Fonds, Regeln für Boni-Systeme. Werden Amerikaner und Briten nicht doch in letzter Konsequenz vor zu viel Regulierung zurückschrecken, um ihre Finanzplätze zu schützen?

Snower: Schwer zu sagen. Wir haben es seit der Krise mit einer neuen Welt zu tun. Der Wille ist größer, künftige Krisen zu vermeiden, auch bei Amerikanern und Briten. Das Financial Stability Forum wird zu einem Financial Stability Board aufgewertet und bekommt mehr Kompetenzen. Wie wirkungsvoll das sein wird, hängt davon ab, wie unabhängig es agieren kann. Die internationale Finanzmarktregulierung ist dort allerdings erheblich besser aufgehoben als beim IWF.

ZEIT ONLINE: Die Amerikaner haben sich mit ihrer Forderung nach neuen und voluminöseren Konjunkturpaketen nicht durchsetzen können. Tun die Staaten genug, um die Konjunktur zu stützen?

Snower: Ich halte da die deutsche Position für plausibel. Wir müssen erst das Finanzsystem regulieren, bevor wir weitere Konjunkturpakete beschließen. Derzeit wirken die Konjunkturmaßnahmen nicht so, wie wir uns das wünschen, weil das Vertrauen in die Finanzmärkte fehlt. Kehrt dieses zurück, kann man wieder über neue Hilfen diskutieren.

ZEIT ONLINE: Die Klage der Amerikaner lautet, die Deutschen - und die Europäer insgesamt - täten zu wenig zur Belebung der Konjunktur.

Snower: Ich halte es nicht für sinnvoll, mit Geld sinnlos um sich zu werfen, wie es die Amerikaner in Teilen tun. Viel entscheidender ist doch die Frage, was derzeit mit den Milliarden an Steuergeldern passiert. Ist das Geld gut für die Zukunft angelegt? Ich habe da meine Zweifel. In Deutschland behauptet die Mehrheit, ein Begräbnis sei teurer als ein paar Jahre Intensivstation. Deshalb hält man Unternehmen am Leben, statt das Geld für sinnvollere Dinge auszugeben: für die Weiterbildung von Menschen, die nun ihren Job verlieren, zum Beispiel.