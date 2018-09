Provokativer hätte der Zeitpunkt für Nordkoreas Raketentest kaum sein können. Sechs Stunden, bevor US-Präsident Barack Obama in Prag seine Vision von einer "Welt ohne Nuklearwaffen" verkündete, startete die Führung in Pjöngjang eine Langstreckenrakete vom Typ Taepodong-2, die in der Lage sein soll, einen Atomsprengkopf bis nach Alaska zu tragen.



Offiziell heißt es in Nordkorea, die Rakete habe einen Test-Satelliten ins All transportiert. Wenn es so war, dann ist das Experiment gescheitert. Entweder ist der Satellit ins Meer gestürzt oder die Rakete hatte keinen an Bord. Jedenfalls konnten weder die USA noch Südkorea ein neues Objekt auf einer Erdumlaufbahn ausmachen.



Ohnehin spricht vieles für eine militärische Absicht hinter dem Raketenstart. Seit Jahren rüstet Nordkorea nuklear auf. 2006 führte das Land einen – offenbar ebenfalls teilweise misslungenen – Atomtest durch. Schätzungen zufolge verfügt Nordkorea heute über sechs Nuklearsprengsätze. Mit Atomwaffen kann aber nur drohen, wer diese auch ins Ziel tragen kann. Deswegen hat Nordkorea sein Raketenprogramm unbeirrt vorangetrieben, allen Warnungen und allem diplomatischen Druck zum Trotz.



Resolution 1718 des UN-Sicherheitsrats, verabschiedet als Reaktion auf den Atomtest 2006, verbietet Nordkorea ausdrücklich jede Art von Versuchen mit ballistischen Raketen. Deshalb hat Japan, das sich von seinem unberechenbaren Nachbarn besonders bedroht fühlt, sofort nach einer Dringlichkeits-Sitzung des Sicherheitsrates gerufen.



Aber wie kann der Sicherheitsrat den Druck auf Nordkorea verstärken? Wirtschaftssanktionen können wenig ausrichten gegen ein Land, das sich vom Rest der Welt weitgehend isoliert und die eigene Bevölkerung mit einer erbarmungslosen Autarkiepolitik der Not und dem Hunger überantwortet hat.



Am ehesten könnte China etwas bewirken: mit Abstand Nordkoreas wichtigster Lieferant von Nahrungsmitteln und Öl. Aber selbst Chinas Einfluss auf das militant nationalistische Regime in Pjöngjang ist begrenzt, wie Pekinger Diplomaten stets betonen. Die einst von Peking ins Leben gerufenen Sechs-Parteien-Gespräche zwischen China, Japan, Russland, USA, Süd- und Nordkorea, mit denen Pjöngjang zur Aufgabe seiner Nuklearpläne bewogen werden sollten, kommen seit Jahren nicht voran.



Vielleicht ist es den Chinesen mit dem Druck auf Pjöngjang auch gar nicht so ernst. Erst vor wenigen Tagen, mitten in den eskalierenden Spannungen um die Vorbereitungen des Raketentests, haben beide Länder beim Besuch des nordkoreanischen Premiers ein offizielles "Freundschaftsjahr 2009" ausgerufen.



Gewiss will China kein atomar aufgerüstetes Nordkorea, unberechenbar wie das Schattenreich des Diktators Kim Jong Il ist. Aber noch weniger gefällt der Führung in Peking die Vorstellung, es könnte ihr mit Nordkorea ähnlich ergehen wie Russland mit den einstigen Ländern des Warschauer Paktes. So wenig Moskau vom Ausgreifen der Nato nach Osten erbaut ist, so wenig wünscht sich Peking ein vereintes, wirtschaftlich starkes, militärisch mächtiges, mit den Vereinigten Staaten verbündetes Korea direkt an seiner Grenze. Lieber hält es die Dinge ein wenig in der Schwebe – selbst auf die Gefahr hin, dass die Spannungen in Ostasien ein ums andere Mal eskalieren.



Nordkoreas Raketentest stellt Barack Obama somit gleich doppelt auf die Probe. Noch am Tag der Verkündung wird seine neue atomare Abrüstungsinitiative mit dem ersten Anwendungsfall konfrontiert. Und ihm wird demonstriert, dass hinter "Schurken" wie Nordkorea oder Iran oft etablierte atomare Großmächte mit ihren eigenen Interessen stehen. Die müssen überzeugt werden, wenn Amerika der neuen atomaren Bedrohungen, die so ganz anders sind als die Schreckensszenarien des Kalten Krieges, Herr werden will.



Aber Obama scheint sich der Größe der Herausforderung bewusst zu sein. Schnell werde sein Ziel einer atomwaffenfreien Welt nicht zu erreichen sein, rief er den Pragern zu, vielleicht nicht mehr in seinen "Lebzeiten".