Wie US-Medien in der Nacht zum Mittwoch berichteten, griffen die Seeräuber den Frachter mit Panzergranaten und automatischen Waffen an. Die Besatzung habe deshalb die US-Marine um Unterstützung gebeten und sich im Maschinenraum verschanzt. Die USS Bainbridge eilte der Liberty Sun daraufhin zu Hilfe. Als das Kriegsschiff eintraf, waren die Piraten mit dem Schnellboot bereits geflohen.

Der Lenkwaffenzerstörer geleitete den Frachter mit Hilfsgütern für Kenia in Richtung seines Bestimmungshafens Mombasa. Am Schiff sei Schaden durch den Angriff entstanden, die Mannschaft aber unversehrt, sagte der Eigner dem US-Nachrichtensender CNN in New York.

Die Seeräuber haben ihre Überfälle am Horn von Afrika in jüngster Zeit erheblich verstärkt: Seit etwa einer Woche ist das deutsche Schiff Hansa Stavanger in der Gewalt der zumeist somalischen Kriminellen. Erst am Wochenende musste eine Spezialeinheit der US-Marine den Frachterkapitän Richard Phillips befreien. Dabei wurden drei Piraten erschossen.

Bei einer ähnlichen Aktion auf einer Segeljacht überwältigte das Militär am Freitag zwar die Piraten, aber der Skipper starb – vor den Augen seiner Familie. Am Samstag war im Golf von Aden der unter panamaischer Flagge fahrende Massengutfrachter MS Anatolia Ziel eines Angriffs gewesen, der erfolglos blieb. Die Besatzung vertrieb die Piraten. Später kaperten Seeräuber einen US-Schlepper mit 16 Besatzungsmitgliedern.

Nun brachten die kriminellen Freibeuter innerhalb von 48 Stunden vier weitere Schiffe in ihre Gewalt. Der britische Sender BBC berichtete unter Berufung auf eine Nato-Sprecherin, Piraten hätten den libanesischen Frachter MS Sea Horse gekapert, der unter der Flagge Togos fährt.

In der Nacht zum Dienstag hatten die Seeräuber im Golf von Aden bereits den griechischen Frachter MS Irene unter ihr Kommando gebracht. Zudem enterten sie laut BBC in der gefährlichen Wasserstraße am Montag zwei ägyptische Fischerboote.

Die Piraterie vor der somalischen Küste bedroht auch die internationale Nahrungsmittelhilfe für das Land. 90 Prozent der Hilfsgüter kämen über See, sagte eine Sprecherin des UN-Ernährungsprogramms WFP. Die Piraterie sei eine ständige Sorge.