Inhalt Seite 1 — Paul Potts ist jetzt eine Frau Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Mit ihrem Auftritt in der TV-Talentshow "Britain’s Got Talent" wurde die 48-jährige arbeitslose Küchenhilfe Susan Boyle zum Instant-Hit und rührte die halbe Nation zu Tränen. Als sie am Ostersonntag nach dem Auftritt zu Hause in Bathgate bei Glasgow in die Kirche ging, erhielt sie stehenden Beifall. Nur sie selbst war unzufrieden mit dem Auftritt: "Ich sah aus wie eine Garage. Hoffentlich war es nicht das, was den Menschen die Tränen in die Augen trieb"; sagte sie dem "Mirror".

Eine Boulevardzeitung taufte sie den "haarigen Engel". Talentrichter Piers Morgan war "geschockt". Für Jury-Kollegin Amanda Holden war es "der größte Weckruf der Geschichte gegen Zynismus und Überheblichkeit".

Mit Doppelkinn, Lockenwicklerfrisur, buschigen Augenbrauen und ihrem alten cremefarbenen Sonntagskleid trat Susan Boyle bei der Vorrunde als eines jener unfreiwillig komischen Talente auf die Bühne, die solche Wettbewerbe unwiderstehlich machen. "Ich bin arbeitslos, suche nach einem Job, war nie verheiratet und wurde nie geküsst", fasste sie ihr Leben zusammen. Als sie dann sagte, sie wolle Berufssängerin werden, den Musical- und Filmstar Elaine Page als Vorbild nannte und begann, ihre kraftvollen Hüften kreisen zu lassen, ging ein abschätziges Raunen durchs Publikum. Jury-Mitglieder verdrehten die Augen.

Doch dann setzte sie sicher mit dem ersten Ton der Musical-Schnulze "I dreamed a dream" aus "Les Miserables" ein. Nach ein, zwei Sekunden geschockter Stille brach Jubel aus. Das Publikum sprang auf die Beine. Auch Jurorin Holden, mit edel aufbereitetem Gebiss und blondem Glanzhaar die perfekte Kunstfigur der modernen TV-Starszene, sprang klatschend auf. Hohn und Verachtung schlugen um in Bewunderung und Freude. Boyle trällerte das Publikum an die Wand. Es war die perfekte TV-Sternstunde.

"Dies war für mich die größte Überraschung in den drei Jahren dieser Show," fasste Juror Piers Morgan als Erster sein Urteil zusammen. "Als sie da auf der Bühne standen und grinsend sagten, sie wollten wie Elaine Page sein, wurden sie vom ganzen Saal ausgelacht. Nun lacht keiner mehr." Holden ergänzte: "Wir alle waren voller Zynismus. Aber es war ein Privileg, ihnen zuzuhören".

Jeder kann in "Britain’s got Talent" auftreten, wenn er das Zeug dazu hat, egal wie alt, jung, hübsch oder hässlich er ist. An schrulligen Figuren ist kein Mangel. Vor zwei Jahren zog ein 59-jähriger Sikh im Turban einen großen Lieferwagen nur mit dem Ohrläppchen auf die Bühne.