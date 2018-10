Die 16-jährige Schülerin, die einen Großalarm an ihrem Gymnasium im nordrhein-westfälischen Sankt Augustin ausgelöst hatte, ist nicht mehr auf der Flucht. Die Polizei in Köln teilte mit, sie habe das Mädchen in Obhut. "Wir haben sie", sagte ein Sprecher der Polizei Köln. Ob die Schülerin auf Grund eines Fahndungsaufrufs gefasst worden sei oder sich freiwillig gestellt habe, sagte er nicht. Zuständig sei nun die Staatsanwaltschaft Bonn, die im Laufe des Tages weitere Einzelheiten bekannt geben werde.

Die Beamten sehen bisher nur einen "vagen Anfangsverdacht" für einen Amoklauf. In einem Rucksack, den sie in der Schule zurückließ, fand die Polizei mehrere Molotow-Cocktails. "Ob tatsächlich geplant war, Brandsätze in die Schulräume zu werfen, wissen wir nicht", sagte ein Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft.Nach bisherigem Stand der Erkenntnisse wurde sie von einer 17-jährigen Mitschülerin auf der Toilette des Albert-Einstein-Gymnasiums in Sankt Augustin überrascht. Sie attackierte das Mädchen mit einem Messer und schnitt ihr den Daumen ab. Anschließend flüchtete die 16-Jährige.

Lehrer hörten die Schreie des verletzten Mädchens und brachten es ins Schulsekretariat. Die Attackierte musste ins Krankenhaus, war aber nicht in Lebensgefahr. In der Toilette im zweiten Stock der Schule fand die Polizei später einen Rucksack mit mehreren Molotowcocktails, einer Maske, einer Gaspistole und einem Brief.

Die Schulleitung hatte sofort Amokalarm ausgelöst und die Polizei gerufen. Diese zog ein großes Aufgebot vor der Schule zusammen, darunter Spezialkräfte und Sondereinsatz-Kommandos, die für Amokläufe ausgebildet sind. Die Polizisten brachten die etwa 800 Schüler in eine Turnhalle.

In Zusammenhang mit der Fahndung hatten die Behörden ein Foto der 16-jährigen veröffentlicht und ihren Namen mit Tanja O. angegeben. Die Tatverdächtige habe ihre Schule in der vergangenen Woche schon einmal bedroht, sagte die nordrhein-westfälische Schulministerin Barbara Sommer (CDU). Deshalb sollte die 16-Jährige am Montag eigentlich zu einem Gespräch mit dem Schulpsychologen kommen.