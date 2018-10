Inhalt Seite 1 — Geldbedarf der US-Banken verhandelt, nicht berechnet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Erleichterung hatte sich verbreitet, nachdem die amerikanische Regierung am Donnerstag verkündet hatte, wie groß die finanziellen Risiken der US-Banken wirklich sind. Diese Erleichterung aber weicht nun Konfusion, meldet das Wall Street Journal. Der Test sei gar keiner gewesen, sondern habe eher einem zweiwöchigen Geschacher geglichen, bei dem sich die Banken bemüht hätten, alles nicht so schlimm aussehen zu lassen.

Eigentlich sollte der sogenannte Stresstest endlich Klarheit darüber bringen, wie viel Geld die Banken in den USA noch brauchen würden, um wieder stabil zu werden. Und es schien zu funktionieren, immerhin hatten die meisten Häuser dabei besser abgeschnitten, als Analysten es erwartet hatten.

Kein Wunder. Denn, so schreiben WSJ und Financial Times, sie hätten eben die Zahlen heruntergehandelt. Als die US-Zentralbank Fed die Banken im vergangenen Monat über die Ergebnisse ihrer Recherchen informierte, so das WSJ, seien die Chefs bei der Bank of America, der Citigroup oder bei Wells Fargo "erbost" gewesen über das, was sie als "übertriebene Finanzlöcher" ansahen. Einer beispielsweise "rauchte vor Wut" und sagte, die Schätzungen der Fed seien wahnwitzig hoch.

Doch anstatt dies als Warnung zu betrachten und die eigenen Bilanzen kritisch zu prüfen, drohten die Banken der Regierung mit Klagen und versuchten zu handeln. Erfolgreich offensichtlich. Bei der Bank of America, dem Haus mit dem laut Stresstest höchsten Finanzbedarf, habe die ursprüngliche Schätzung bei 50 Milliarden Dollar gelegen, berichtet das Wall Street Journal. Ausgewiesen aber wurden letztlich nur 33,9 Milliarden. Bei Wells Fargo, Nummer zwei der Liste, verkleinerte sich das Loch demnach von 17,3 Milliarden auf 13,7 Milliarden Dollar. Den größten Unterschied soll es bei der Citigroup gegeben haben. Die zur Stabilisierung benötigte Summe sei von knapp 35 Milliarden auf nur noch 5,5 Milliarden Dollar gesunken.

Es gibt allerdings auch die Darstellung der Banken. Und die sagen, das alles habe mit Lobbyarbeit nichts zu tun, sondern erkläre sich durch Fehler der Zentralbankanalysten und durch unterschiedliche Bewertungssysteme.

Der Test sollte ermitteln, ob die Banken auch dann noch genug Geld zum Überleben haben, wenn sich die wirtschaftliche Lage weiter verschlechtert. Das ist eine Rechnung mit vielen Annahmen und unbekannten Variablen, also nur eine vage Schätzung, auch wenn die Rhetorik der amerikanischen Regierung anders klang. Die hat dabei nur ein Interesse: das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen, damit der Geldhandel wieder in Schwung kommt.

Daher dürfte auch Finanzminister Timothy Geithner daran gelegen gewesen sein, die Ergebnisse nicht allzu düster aussehen zu lassen. Gleichzeitig durften sie aber auch nicht zu schön wirken, geht es dabei doch auch um seine Glaubwürdigkeit und um die des Tests.