Es ist ein Zufall, jedoch ein trefflicher: Im Jahr bevor sich Deutschland ein Grundgesetz gab, veröffentlichte die Zeitschrift Die Wandlung posthum ein Zitat des großen Historikers Theodor Mommsen. "Ich wünschte ein Bürger zu sein", hatte dieser in seiner Testamentsklausel 1899 geschrieben.

Damit artikulierte Mommsen schon im wilhelminischen Zeitalter eine Sehnsucht, die sich auch hinter den klaren Worten des Grundgesetzes von 1949 verbirgt: Der Wunsch nach einer Gesellschaft, in der Gesetze nur einen Rahmen bieten, der dem Einzelnen die Freiheit sichert, Verantwortung für sich und die Allgemeinheit zu übernehmen.

Während das Grundgesetz auch noch nach 60 Jahren zeitgemäß wirkt, mutet die Idee der Bürgerlichkeit allerdings inzwischen erstaunlich antiquiert an: Der Bürger erscheint als Auslaufmodell, das allenfalls noch als Affix in Sonntagsreden (an die "Bundesbürger" gerichtet) oder überkommenen Politik-Kategorien (dem "bürgerlichen Lager") Erwähnung findet.

Dies ist auch dem Zeitgeist geschuldet: Das Ideal des Bürgerlichen ist ein Aktives. Folglich passt es nicht in ein Zeitalter der Ängste und Krisen. Das Gefühl der Degradierung des Einzelnen zum Objekt ist in Deutschland zur fixen Idee geworden, ausgelöst durch das Phänomen der Globalisierung, verstärkt durch die jüngsten Exzesse im Bankenwesen.

Wo fremde Mächte wie der allmächtig scheinende Kapitalismus über das eigene Schicksal walten, findet Selbstbestimmung keinen Platz, schrumpft der gesellschaftliche Gestaltungsspielraum und -wille des Einzelnen allzu oft auf die Größe eines Biedermeier-Zimmers.

Doch Bürger-Sein ist im Idealfall das genaue Gegenteil von Rückzug. Es bedeutet, aktiv Verantwortung für sich und die Gesellschaft zu übernehmen. Wenn sich immer weniger Deutsche mit diesem Anspruch identifizieren, hat dies dramatische Folgen. Die Flucht ins Private hat sich schon allzu oft als der größte Dämon jeder demokratischen Gesellschaft erwiesen.

Dabei wäre gerade jetzt, wo das Primat der Ökonomie von weiten Teilen der Gesellschaft als überkommen angesehen wird, Platz für Entfaltung von Bürgerlichkeit im besten Sinne: Wer heute nicht am Diskurs über die Frage teilnimmt, wie wir als Gesellschaft die Balance zwischen individueller Freiheit und Sicherheit, zwischen Selbstentfaltung und Gemeinwohl finden, verschenkt die große Chance, den Weg dieses Landes für das nächste Jahrzehnt mitzubestimmen.