Der Generalsekretär der hessischen SPD, Michael Roth, reibt sich schadenfroh die Hände. Roland Koch ist schon seit über einem Jahrzehnt der Lieblingsgegner der hessischen Sozialdemokratie. Leidenschaftlich und routiniert zugleich arbeitet sich Roths Partei an ihm ab. Ganz gleich, ob es um Skandale der CDU geht, um umstrittene Äußerungen des Ministerpräsidenten oder um anstößige Wahlkämpfe – die hessische SPD registriert und kommentiert alles, was von Koch kommt.

Kein Wunder, dass die SPD nicht lange brauchte, um in der neusten Debatte, die in Hessen losgetreten worden ist und nun die Feuilletons der Republik beschäftigt, die Hauptschuld beim hessischen Landesvater zu suchen. "Koch ist heillos überfordert", sagt Roth im Gespräch mit ZEIT ONLINE. Und weiter: "Koch zeigt eine religiöse Überheblichkeit", die unangemessen sei.

Es geht um die Verleihung des Hessischen Kulturpreises. Der Preis zeichnet Religionsvertreter aus, die sich um den kulturellen Dialog verdient gemacht haben. Koch ist Vorsitzender des Kuratoriums, das am Montag entschied, vorerst überhaupt keinen Preis zu verleihen. Die Zeremonie, die ursprünglich für den 5. Juli vorgesehen war, ist auf ein unbestimmtes Datum im Herbst verschoben worden.

Nötig geworden war die Verschiebung, weil es plötzlich an Preisträgern mangelte. Eigentlich sollten vier Vertreter vier verschiedener Glaubensrichtungen geehrt werden, die sich für die interreligiöse Kooperation engagieren. Nämlich: der Mainzer Bischof, Kardinal Karl Lehmann, der frühere evangelische Kirchenpräsident von Hessen und Nassau, Peter Steinacker, der Vizepräsident des Zentralrates der Juden, Salomon Korn - und: der deutsch-iranische Publizist Navid Kermani als muslimischer Vertreter.

Nur leider verhielt sich dieses interreligiöse Quartett wenig friedlich untereinander. Lehmann und Steinacker weigerten sich alsbald, gemeinsam mit Kermani ausgezeichnet zu werden. Dieser hatte sich in einem österlichen Essay in der Neuen Zürcher Zeitung abfällig über die christliche Theologie geäußert. Das Symbol des Kreuzes und die Überhöhung des Schmerzes im Christentum bezeichnete Kermani als "barbarisch". Später in dem Text äußerte er jedoch auch Verständnis für die Idee des Leidens Jesu für die gesamte Menschheit.

Die christlichen Spitzenvertreter waren dennoch pikiert. Steinacker sagt: "Noch nie hat mir ein Muslim gesagt, dass das Zentrum meines Glaubens Gotteslästerung ist."

Das Kuratorium beschloss also laut Landesregierung zunächst, in diesem Jahr von einem muslimischen Preisträger abzusehen – und löste damit einen Proteststurm aus. Der Zentralrat der Muslime bezeichnete die Reaktion der Kirchenmänner als "unreif und kindisch". Der interreligiöse Dialog werde mit Füßen getreten, sagte der Generalsekretär des Zentralrats der Muslime, Aiman A. Mazyek. So funktioniere aber kein belebender, konstruktiv-kritischer Dialog.

Schließlich zog das Kuratorium am Montag die Reißleine und entschloss sich dazu, den Preis erst im Herbst zu verleihen. Zuvor solle versucht werden, die drei christlichen und jüdischen Preisträger und den muslimischen Autor Kermani zu einem Dialog zu bringen, hieß es.

Die Hauptschuld an dieser "Staatsposse" – so bezeichnet Bundestagspräsident Norbert Lammert (ebenfalls CDU) die Vorgänge in Hessen – weist die SPD nun Koch zu. "Koch hat gekuscht und Kermani düpert", sagt Roth. Kermani habe demnach erst aus den Medien erfahren, dass ihm der Preis einstweilen aberkannt worden ist. Und Koch hatte "nicht die Statur, sich den Forderungen der Kirche entgegenzustellen", sagt Roth, der selbst engagiert ist in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.