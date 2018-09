Zu Beginn der Woche ein Affront, als VW-Grande Ferdinand Piëch die Aufsichtsratssitzung schwänzte – nun versöhnliche Töne aus Stuttgart-Zuffenhausen: Die Gesellschafter des Autobauers Porsche, die Familien Porsche und Piëch, stehen geschlossen hinter dem möglichen Einstieg eines Investors, um so die Schuldenlast des Sportwagenherstellers zu senken. Damit hat offenbar auch Miteigentümer Piëch seinen Widerstand aufgegeben. Bislang stand er dem möglichen Einstieg eines externen Geldgebers skeptisch gegenüber. "Ich kann mir keine guten Bedingungen für VW und Porsche erwarten, wenn da ein Dritter dazukommt", hatte er vor Kurzem gesagt.

Ganz so klar ist Piëchs Haltung aber wohl nicht. Die WirtschaftsWoche berichtet unter Berufung auf das dessen Büro in Salzburg, es gebe keinen neuen Sachstand: "Solange man die Finanzprobleme selbst lösen kann, sollte man keinen Dritten ins Boot holen." Stimmberechtigte Stammaktien sollten keinen Familienfremden überlassen werden. "Die stabile Struktur, wie sie heute existiert, sollte nicht verändert werden", wird ein Sprecher zitiert.

Den Stuttgarter Sportwagenbauer drücken Schulden von neun Milliarden Euro. Sie resultieren aus der Übernahme von 51 Prozent der Anteile an dem Wolfsburger Autokonzern Volkswagen (VW). Mit einem Investor könnte sich Porsche aus dieser misslichen Lage befreien: Ein Geldgeber könnte sich im Zuge einer Kapitalerhöhung direkt an Porsche beteiligen. Dadurch würde sich aber der Einfluss der Familien Porsche und Piëch, die derzeit alle stimmberechtigten Stammaktien halten, verringern. Piëch müsste Macht abgeben, was seine lange ablehnende Haltung erklärt.

Porsche selbst wollte sich zu den Vorgängen nicht äußern. "Wir führen vielversprechende Gespräche mit einem möglichen Investor", hieß es aus Stuttgart, Namen wurden nicht genannt. Kreisen zufolge gibt es aber Interessenten im Nahen Osten. In den vergangenen Wochen war wiederholt über die finanzstarken Emirate Abu Dhabi und Katar spekuliert worden. Auch an der Börse wurde Kuwait genannt; das Emirat ist bereits bei Daimler beteiligt.

Um mögliche Investoren nicht abzuschrecken und den Aktienkurs nicht weiter zu belasten, haben sich Porsche und VW dazu entschlossen, ihren in den vergangenen Tagen auch öffentlich ausgetragenen Machtkampf beizulegen. In einer gemeinsamen Mitteilung demonstrierten VW-Aufsichtsratschef Piëch und sein Cousin und Porsche-Amtskollege Wolfgang Porsche Einigkeit: "Wir bestätigen, dass das Ziel des integrierten Automobilkonzerns weiter verfolgt wird." Dieses Ziel würden beide Häuser "konstruktiv und einvernehmlich mit allen Beteiligten vorantreiben".

Unklar ist aber noch, wann genau die Verhandlungen zwischen Porsche und VW wieder aufgenommen würden. So reagierte der VW-Betriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh reserviert. "Den Weg eines integrierten Automobilkonzerns kann man ja verfolgen. Aber nur, wenn es in den Gesprächen Transparenz gibt und die Familie deutlich sagt, was sie will und was sie nicht will." Vorher werde es mit den Arbeitnehmervertretern keine Gespräche geben.

Unterdessen wirbt Porsche-Chef Wendelin Wiedeking auch um Unterstützung des Landes Baden-Württemberg. Medienberichten zufolge will die Regierung von Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) den Sportwagenbauer mit Bürgschaften dabei helfen, Kreditlinien bei den Banken abzusichern. Dazu ist Wiedeking mit Oettinger am Mittwoch zusammen gekommen. Einzelheiten aus dem Gespräch wurden nicht bekannt. Oettinger hatte jedoch bereits versichert, Porsche unterstützen zu wollen: "Wir werden alles tun, was uns rechtlich und wirtschaftlich möglich ist, um eine starke Entwicklung von Porsche in Baden-Württemberg zu erreichen." Derzeit prüfe man, wie die stabile Entwicklung der nächsten Monate, der nächsten ein, zwei Jahre erreicht werden könne.