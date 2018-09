Inhalt Seite 1 — Der Krieg endet, das Leid geht weiter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hunderttausende wurden vertrieben, unzählige Häuser zerstört, Familien auseinander gerissen und Tausende getötet. Der Bürgerkrieg auf Sri Lanka zwischen der Armee und der Rebellenorganisation Tamil Tigers haben große Opfer unter der Zivilbevölkerung gefordert.

Die Regierung in Colombo hat am Montag den Sieg über die Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) verkündet, doch wie die Situation im Nordosten der Insel aussieht, bleibt unklar. Unabhängige Beobachter dürfen die Lage im Norden nicht überprüfen: Journalisten und ausländische Beobachter lässt die Regierung nicht in die Region reisen – große Teile im Norden der Insel sind militärisches Sperrgebiet. Die Lage dort bleibt chaotisch, auch wenn die Kampfhandlungen eingestellt sein sollen.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind bei den Auseinandersetzungen zwischen der Armee und den tamilischen Aufständischen allein in den vergangenen drei Monaten rund 8000 Zivilisten gestorben. Die Experten der UN schätzen, dass insgesamt mindestens 70.000 Menschen während des fast ein Vierteljahrhundert andauernden Konflikt umkamen. "Ich bleibe wegen der Sicherheit und des Wohlergehens der betroffenen Zivilbevölkerung besorgt", sagte UN-Generalsekretär Ban Ki Moon. Er kündigte an, selber in das ehemalige Bürgerkriegsgebiet reisen zu wollen, um sich vor Ort über die Situation der Menschen zu informieren.

Das Auswärtige Amt in Berlin spricht von einer besorgniserregenden Lage der Zivilbevölkerung – bis zu 270.000 Vertriebene warten in 43 Lagern auf die Rückkehr in ihre Heimatorte. Deutschland und andere EU-Länder haben humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge angekündigt. Das Auswärtige Amt stockt die Hilfe um 500.000 auf 3,2 Millionen Euro auf, hinzukommen fünf Millionen Euro aus dem Etat des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Mit dem Geld aus Deutschland soll die Wasseraufbereitung, Hygiene, Gesundheits- und Nahrungsmittelversorgung in den Auffanglagern verbessert werden.

Die Lage in den Flüchtlingscamps wird von einheimischen Helfern als desolat bezeichnet. Es gibt dort keinen ausreichenden Schutz der Menschen vor Räubern und Paramilitärs. Die Vertriebenen konnten bei der Flucht kaum etwas mitnehmen, die meisten sind völlig mittellos, brauchen Decken, Zelte, Kleidung und Kochgeschirr. Das Militär bewacht die Lager und lässt niemanden hinaus und nur wenige Helfer hinein.

Die UN stellt meist lediglich Grundnahrungsmittel wie Reis, Zucker und Öl zur Verfügung. Hilfsorganisationen versuchen den Speiseplan der Flüchtlinge mit Gemüse, Fisch, Eiern, Fleisch und Gewürzen zu ergänzen. "Viele Menschen sind unterernährt, besonders die Kinder und Alten", berichtet Dolores Bachmann, eine Caritas-Mitarbeiterin, aus Colombo. "Sie sind meist die ersten Opfer von Krankheiten."

Eine schnelle Rückkehr der Flüchtlinge scheint ausgeschlossen. Die Hilfsorganisation Caritas berichtet, dass in manchen Dörfern nur noch Ruinen stehen, die Straßen und Wege vermint sind, es keinen Strom und kein fließendes Wasser gibt. Schulen, Krankenhäuser und Brücken wurden bei den Gefechten beschädigt.