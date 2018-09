Inhalt Seite 1 — "Die Karstadt-Idee hat sich überlebt" Seite 2 Auf einer Seite lesen

ZEIT ONLINE: Herr Häussermann, Karstadt kämpft ums Überleben. Dabei hat sich die Idee vom Kaufhaus doch längst überlebt, oder?

Hartmut Häussermann: Ja. Früher waren die Kaufhäuser die ersten und einzigen, die ein breites Warenangebot angeboten haben. Was es davor nur in Spezialgeschäften gab, wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts erstmals dem Massenkonsum zugänglich gemacht. Man konnte in einer Warenwelt umher gehen, die man vorher nicht kannte.

ZEIT ONLINE: Inwiefern haben die Kaufhäuser damals das Stadtleben verändert?

Häussermann: Kaufhäuser wurden zu innerstädtischen Anziehungspunkten. Sie selbst haben Passantenströme erzeugt, sie wurden zum Anlaufpunkt für ein Massenpublikum. Mit den Kaufhäusern ist das moderne Konzept der Innenstadt als attraktiver Einkaufsort überhaupt erst entstanden.

ZEIT ONLINE: Und sie haben die kleinen Einzelhändler verdrängt.

Häussermann: Nicht unbedingt. Tatsächlich haben viele Kaufhäuser andere Geschäfte in der Nachbarschaft angelockt: Bäcker, Kioske, Blumenläden, Reisebüros und so weiter. Die profitierten von der Laufkundschaft. Wir Stadtsoziologen nennen das "Urbanitätseffekt": Ein attraktives Angebot zieht andere hinterher. Es entstehen Cluster. Wenn die Kaufhäuser jetzt sterben oder schließen, dann leiden darunter auch die Cluster-Strukturen.

ZEIT ONLINE: Was sollte man mit den Gebäuden machen? Meist liegen sie ja recht zentral, sind aber so riesig, dass sich nicht immer gleich Nachmieter finden.

Häussermann: In Berlin und Hamburg gibt es Beispiele, wo sich Künstler in den leeren Warenhäusern eingenistet haben. Es sind tolle Standorte: große Flächen ohne Mauern, in denen man sich den Raum selbst konzipieren kann, wie geschaffen für Kreative. Aber natürlich werden Künstler aus finanziellen Gründen meist nur Zwischenmieter sein. Allerdings keine schlechten: So bleibt der Standort im Gespräch und lockt neue Investoren an.

ZEIT ONLINE: Oder sie bleiben leer und veröden ...

Häussermann: Nur selten. In den letzten 20, 30 Jahren haben die deutschen Städte damit begonnen, Innenstadtkonzepte zu entwickeln. Die moderne City ist die Inszenierung eines großen, in sich geschlossenen Kaufhauses. Früher wuchsen Städte chaotisch und unreguliert. Jetzt werden die Stadtzentren sehr genau konzipiert. Sicher werden sich die Stadtväter auch nun nach einer möglichen Arcandor-Pleite darum kümmern, dass die großen Komplexe wieder schnell genutzt werden.

ZEIT ONLINE: Das Kaufhaus hat Konkurrenz bekommen. Etwa durch die Grüne Wiese. Nach der Wiedervereinigung hatte ja bald jede ostdeutsche Stadt ihr Kaufhaus am Stadtrand.

Häussermann: Aber diese Zentren waren nicht zwingend Innenstadt-Killer. Gerade im Osten verlangte die Ausweitung des Konsums geradezu eine Ausweitung des Kaufraums. Mit der Einführung der Marktwirtschaft gab es eine gewaltige Konsumexpansion. Im Westen hat die Mobilisierung der Massen den Trend zur Grünen Wiese schon viel früher verstärkt. Das große Problem der Innenstädte ist, dass sie zu wenig Parkplätze haben. Die Innenstädte wurden als Raum zum Flanieren konzipiert, mit Fußgängerzonen, aber eben ohne Möglichkeit Wasserkisten ins Auto einzupacken. Die Antwort darauf waren große Warenhäuser am Stadtrand.