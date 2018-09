In der Hauptstadt Teheran gehen die Proteste gegen die umstrittene Wiederwahl von Präsident Mahmud Ahmadineschad weiter. Nach Angaben von Augenzeugen waren am Sonntagabend in vielen Stadtteilen Sprechchöre von Gegnern des ultrakonservativen Präsidenten zu hören. Sicherheitskräfte hätten Warnschüssen abgefeuert. Neben "Allah ist groß" wurde immer wieder auch der Name von Oppositionsführer Mir Hussein Mussawi und "Tod dem Diktator" gerufen.

Allerdings ist die Berichterstattung aus Iran der Zensur unterworfen. Informationen lassen sich nur noch schwer überprüfen. Laut der Organisation Reporter ohne Grenzen sitzen mittlerweile 33 Reporter und Internet-Blogger hinter Gittern. Damit habe sich die Zahl der Festgenommenen seit Freitag nahezu verdoppelt.

Wie die Polizei am Sonntag nach Abgaben der iranischen Nachrichtenagentur Mehr mitteilte, wurden "457 Randalierer, die an der Beschädigung öffentlichen Eigentums beteiligt waren", festgenommen. Nach Angaben aus Oppositionskreisen waren zuvor schon etwa 200 Kritiker Ahmadineschads, darunter ehemalige Regierungsmitglieder, Dissidenten, Studenten und Journalisten, festgenommen worden.

Darunter ist auch die Tochter des früheren Präsidenten Ali Akbar Haschemi Rafsandschani. Faezeh Haschemi sei ebenso wie vier ihrer Verwandten verhaftet worden, als sie Demonstranten "aufgehetzt" habe, berichtete die Nachrichtenagentur Fars am Sonntag.

Am Samstag waren erneut Tausende Iraner auf die Straße gegangen und hatten das Demonstrationsverbot ignoriert. Dabei kam es auch zu Straßenschlachten mit der Polizei.

Rafsandschani ist nach wie vor einer der einflussreichsten Männer in der Führung der Islamischen Republik, gilt aber als Befürworter von Reformen und ist ein Gegner des amtierenden Präsidenten Mahmud Ahmadineschad. Im Wahlkampf hatte Ahmadineschad Rafsandschani sowie dessen Tochter Faezeh und seinem Sohn Mehdi Haschemi Betrug vorgeworfen.

Die Rafsandschani-Familie zählt zu den reichsten im Iran. Vergangene Woche waren Faezeh und Mehdi Haschemi an der Ausreise gehindert worden. Rafsandschani selbst hatte der oberste Führer des Landes, Ajatollah Chamenei, am Freitag aber ausdrücklich als Teil der Islamischen Revolution in Schutz genommen.

Bei den Zusammenstößen am Samstag sind nach Angaben der Polizei zehn Menschen ums Leben gekommen, mehr als 100 wurden verletzt. Das staatliche iranische Fernsehen berichtete hingegen von 13 Todesopfern, jedoch ohne dafür eine Quelle zu nennen. Die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Proteste am 13. Juni dürfte damit zwischen 18 und 25 liegen.

Anlass ist ein Streit um den Ausgang der Präsidentenwahl. Die Regierung des islamischen Gottesstaates hat Vorwürfe der Manipulation zugunsten von Amtsinhaber Ahmadineschad zurückgewiesen.

Oppositionsführer Mussawi hat sich auf seiner Website zum religiösen Staatssystem Irans bekannt. Gleichzeitig schloß er in einem Gespräch mit seinen Anhängern seinen Märtyrertod nicht aus. Mussawi fordert weiterhin die Wiederholung der Präsidentenwahl.

Der zu den Reformern gezählte Ex-Präsident Mohammed Chatami warnte am Sonntag, Sicherheitskräfte und Militär könnten durch Verhängung des

Kriegsrecht die Macht im Land übernehmen.