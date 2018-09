Inhalt Seite 1 — Auf der Otoban durchs hinterland Seite 2 Auf einer Seite lesen

"Die Gewalt einer Sprache ist nicht, dass sie das Fremde abweist, sondern dass sie es verschlingt", hat Johann Wolfgang von Goethe gesagt. Mit den Menschen geht auch deren Sprache auf Reisen, sie wandelt sich unterwegs und schlägt Brücken zwischen verschiedenen Kulturen.

Auf diese Weise haben viele Anglizismen Eingang ins Deutsche gefunden. Auch Begriffe aus anderen Sprachen gehören heute selbstverständlich zu unserem Wortschatz: Die importierten oder eingewanderten Wörter begleiten uns schon bei der morgendlichen Jogging-Runde und geben uns unter der Dusche das Shampoo. Ohne sie gäbe es kein Frühstück mit Kaffee und Croissant. Ohne sie hätten wir auch keinen Boss, kein Team und keine Meetings. Am Wochenende müssten wir auf Alkohol, Babysitter und die geliebte Hängematte verzichten.

Doch das Prinzip gilt auch umgekehrt: Begriffe aus dem Deutschen wurden in mehr als 60 Sprachen übernommen. Mit dazu beigetragen haben sicher auch die Reisenden selbst: Anders als Souvenirs, Handtücher und Urlaubsfotos verschwindet das eine oder andere Wort eben nicht einfach am Ende der Reise wieder im Koffer, sondern verbreitet sich im besuchten Land. Manche Ausdrücke fühlen sich in der Ferne sogar so wohl, dass sie sich dort niederlassen und bleiben. So genießen die Finnen ihre Kahvipaussi, die Norweger pflegen den deutschen kaffeeklatsch und die Engländer gehen mit weltschmerz an die Arbeit.

Skiurlauber aus Mittenwald sollen auch die german gemütlichkeit nach England gebracht haben. Genau wie die lederhosen und das yodeln prägt sie das Bild der Deutschen im englischsprachigen Ausland. Wir, die gemütlichen Lederhosen tragenden Jodler, haben aber auch kulinarische Köstlichkeiten in die Ferne gebracht. Deutscher Exportschlager in den USA ist die curry- oder bratwurst, wohingegen die Tschechen gerne mal einen knedlìk, die Engländer ein Stück apple strudel und die Griechen eine pretsel zu sich nehmen.

Ob diese Wörter nun über die türkische otoban oder durch russische rjuksak-Touristen in die halbe Welt transportiert wurden, erklärt Sven Siedenberg in Besservisser beim Kaffeeklatsching. Das Lexikon enthält eine Auswahl ausgewanderter deutscher Wörter und erklärt, wie der Begriff im Alltag anderer Länder gesprochen und wie die deutsche Kultur im Ausland wahrgenommen wird. Anwendungsbeispiele und Erläuterungen zu Herkunft, Bedeutung und Entlehnungsweg führen zu der Erkenntnis, dass deutsche Wörter viel weiter verbreitet sind, als man vielleicht gedacht hat.

Sprache verbindet, und wir fühlen uns dort zu Hause, wo wir verstanden werden. Deshalb können wir getrost ins nächste estländische reisibüroo gehen, uns von der englischen wanderlust packen lassen und beim nächsten Italien-Besuch würstel con crauti zu uns nehmen.

Sven Siedenberg: Besservisser beim Kaffeeklatsching – Deutsche Wörter im Ausland. Ein Lexikon. Heyne Verlag, München, 256 Seiten, 7,95 €

















