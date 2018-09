Fast beschaulich ging es zu vor der Männerschau von HUGO in Paris. Kaum Gedrängel, wenig Presse. Nur ein paar sogenannte Fashion-Hunter tigerten vor dem Eingang der Halle Freyssinet mit ihren Kameras umher. Alle auf der Suche nach den Looks "von der Straße" für ihre Blogs. Carine Roitfeld, während Modenschauen sonst von Fotografen umlagert, stand vor dem Eingang ausnahmsweise unbehelligt in der Sonne, bevor sie ihren Platz neben Adrien Brody in der ersten Reihe einnahm. Immerhin – mit ihm war zumindest ein wenig Hollywoodglamour anwesend. Eine Rarität, denn Männerschauen sind nach wie vor kein Publikumsmagnet. Zu lange haben uns Herrenkollektionen mit öden Hemd-Hose-Kombinationen gelangweilt.

Diese Fashion Week sollte anders werden. Auf weißen Designerbänken warteten die Journalisten in der Halle darauf, sich die üblich formschlichten Kreationen in Schwarz und Weiß vorführen zu lassen. Aber HUGO-Chefdesigner Bruno Pieters hatte Neues im Sinn: "Eine optimistische Vision", wie er später sagte. Er überraschte das Publikum mit Streifen und maritimem Rot und Blau - für HUGO eine Farbexplosion. Für wahre Verblüffung sorgte er aber durch hohe Taillen, Gladiatorensandalen und mit Goldpailletten besetzten Blazern!

Über Glitzermode an Männern lässt sich streiten, keine Frage. Trotzdem zeugen die weiblich konnotierten Pailletten genau von jener Experimentierfreudigkeit, die wir in der Männermode so lange vermisst haben. Weitere Herrenkollektionen, die sich von Frauenmode inspirierten, folgten. Die Models bei Louis Vuitton waren mit überaus knappen Shorts bekleidet. So viel Bein ist man von Männern nicht gewöhnt. Marc Jacobs, Kreativdirektor von Louis Vuitton, sagte später: "Wie sie sehen, halte ich viel von Beinen." Dabei zeigte er an sich herunter. Marc Jacobs trug wie immer Rock, allerdings brav knielang. Die Mini-Variante ist seinen Models vorbehalten.

"Es ist ein Gefühl, als badete man nackt im Meer", sagt Jean Paul Gaultier zum Thema Röcke und findet, auch Männer stehe diese Freiheit zu. Für den Designer gehört männliche Beinfreiheit längst zum festen Bestandteil seiner Kollektionen. Um seinem Namen als Exzentriker alle Ehre zu machen, kombinierte Gaultier seine Männerröcke diesmal mit Neckholdern und Bustiers. Vor allem für eine Jeanskorsage erntete er ein wohl verdientes Saalraunen. Er verstehe nicht, warum Männer so etwas nicht tragen sollten, sagte der Designer nach der Show. Das habe nichts mit Travestie zu tun. Im Gegenteil, Bustiers seien maskulin: "Man sieht die Schultern und Brustmuskeln – Körperteile, die sehr männlich sind." Seine muskulösen Models jedenfalls konnten es tragen. Gegen so viel Testosteron kamen selbst Röcke, Bustiers und Neckholder nicht an.

Auch Stefano Pilato, Chefdesigner von Yves Saint Laurent, und Raf Simons, Kreativdirektor von Jil Sander, haben von den Frauen abgeschaut: Die Taille wird betont, schmale Gürtel über Top oder Jackett gebunden und selbst Einteiler finden Einzug in die Herrenmode. Taillierte Overalls waren auch beim New Yorker Tim Hamilton zu sehen. Rei Kawakubo setzte für Comme des Garçons auf bunt gemixte Lagentechnik. Röcke werden über Hosen getragen und collagenartig mit Mustern, Aufnähern und Farben kombiniert. Noch wilder ging es bei John Galliano zu: Komplizierte Wickelmode, um die Hüfte geschnürte Hemden, Blumenturbane und die obligatorischen Gladiatorensandalen gehören für den Designer zur Garderobe im nächsten Frühjahr.

Die Männermode wird facettenreicher. Kaum ein Trend, der nicht auch für Männer umgesetzt wird. Die Herren interessieren sich inzwischen eben für Fashion. Zumindest glaubt das Bruno Pieters von HUGO und sagt: "Frauen erwarten das heutzutage von ihren Männern."

Bislang zwängten sich meist Frauen in jeden neuen Trend und sei er noch so untragbar. Jetzt sind die Männer an der Reihe.