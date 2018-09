Inhalt Seite 1 — "Der Staat muss besser umverteilen" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Stephan Lessenich ist Professor für Soziologie an der Universität Jena. Er erforscht den Wohlfahrtsstaat und vergleicht Sozialsysteme in verschiedenen Ländern. In einem seiner letzten Bücher befasste er sich mit dem Sozialstaat im flexiblen Kapitalismus.

ZEIT ONLINE: Herr Lessenich, dem Sozialbericht zufolge, den das Bundeskabinett heute vorlegte, wurden 2008 in Deutschland 720 Milliarden Euro für soziale Leistungen ausgegeben. In diesem Jahr werden es auch wegen der Wirtschaftskrise 33 Milliarden mehr sein. Das entspricht einem Drittel des Bruttoinlandsprodukts. 2010 könnte diese Quote sogar auf einen Rekordwert von 32,4 Prozent steigen. Leistet sich Deutschland damit einen der teuersten Sozialstaaten der Welt?

Stephan Lessenich: Deutschland liegt im internationalen Vergleich im oberen Mittelfeld. Einige andere Länder, die skandinavischen etwa oder auch Frankreich, geben aber durchaus noch mehr für Sozialleistungen aus.

ZEIT ONLINE: Ist die Tatsache, dass jeder dritte Euro für Soziales ausgegeben wird angemessen oder muss die Politik alles daran setzen, diese Quote zu senken?



Lessenich: Ich glaube, dass die jetzige Quote von etwa einem Viertel bis zu einem Drittel des Bruttosozialproduktes für eine hoch entwickelte Marktgesellschaft, wie wir sie haben, mit allen daraus resultierenden Problemen, durchaus normal ist. Das entspricht dem Entwicklungsniveau unserer Gesellschaft.

Einfach nur die Quote senken zu wollen, kann kein Ziel sein. Schauen Sie beispielsweise in die USA. Dort beträgt der Anteil vielleicht nur 20 Prozent. Das bedeutet aber vor allem, dass die Leute für soziale Bedürfnisse selbst aufkommen müssen. 40 Millionen Amerikaner haben beispielsweise keine Krankenversicherung. Ich glaube nicht, dass wir in diese Richtung steuern wollen.

Im Übrigen wird der Sozialstaat in Zukunft eher teurer als billiger werden. Das hat mit dem zunehmenden Altersdurchschnitt der Bevölkerung zu tun, aber auch mit der nun wieder steigenden Arbeitslosigkeit und den unsicherer werdenden Beschäftigungsverhältnissen.



ZEIT ONLINE: In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Anteil der Sozialausgaben am Bruttosozialprodukt nicht wesentlich verändert, er liegt mal bei knapp unter 30 Prozent, dann wieder leicht darüber. Ist also alles beim Alten geblieben?



Lessenich: Der Sozialstaat hat sich deutlich verändert, das lässt sich aber nicht unbedingt an den Ausgaben ablesen. Ein wichtiger Einschnitt waren natürlich die Hartz-Reformen. Die ausgezahlten Leistungen sind nicht nur niedriger, sie sind auch stärker an Bedingungen geknüpft. Trotzdem war Hartz IV für den Staat kein Sparprogramm. Insgesamt kann man sagen, dass der Sozialstaat zwar strenger aber deswegen nicht automatisch billiger geworden ist.

ZEIT ONLINE: Wenn der Anteil der Sozialausgaben am Bruttoinlandsprodukt in etwa gleich geblieben ist, gilt das denn dann auch für die sozialen Standards im Land?

Lessenich: Nein, das ist eben leider nicht der Fall. Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung zeigt, dass die Ungleichheit in der Gesellschaft gestiegen ist. Die relative Armut ist gewachsen. Und dieser Trend war in Deutschland in den letzten drei, vier Jahren sogar ausgeprägter als in anderen europäischen Ländern.