Ich arbeite als Saisonarbeiterin auf einem Gutshof in Schleswig-Holstein. Meine Aufgabe ist eigentlich klar definiert: Ich helfe bei der Obsternte. Jetzt soll ich im Hofladen als Verkäuferin einspringen, weil die ursprüngliche Verkäuferin für zwei Wochen im Urlaub ist. Ich möchte das aber nicht, weil ich mich mit den Produkten kaum auskenne. Muss ich es dennoch machen oder kann ich mich dagegen wehren, ohne meinen Arbeitsvertrag zu verlieren?

fragt Hilde Martiin

Sehr geehrte Frau Martin,

befristete Arbeitsverhältnisse sind ein von Arbeitgebern gerne genutztes Mittel, um arbeitsvertragliche Bindungen flexibel zu halten. Die Grundregel lautet: Dreimal innerhalb von zwei Jahren hintereinander kann man ohne Sachgrund solche Verträge abschließen. Von der vierten Frist an hat ein Arbeitnehmer jedoch einen Anspruch auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag.

Unabhängig davon wird in einem solchen Vertrag auch vereinbart, was zu tun ist, welche Tätigkeit also vom Arbeitnehmer geschuldet ist.

Saisonarbeitsverhältnisse stellen einen Sonderfall der Befristung dar. Darunter fallen auch unmittelbar von Saisontätigkeiten abhängige Arbeiten: zum Beispiel im Lager, in der Verpackung, der Auslieferung sowie Reinigungsarbeiten in Produktionsräumen, die während der Saison genutzt werden.

Sind jedoch die einem Saison-Mitarbeiter übertragenen Arbeiten nicht allein durch den verstärkten Arbeitsanfall während dieser Zeit bedingt, ist eine Befristung nur eingeschränkt gerechtfertigt und man könnte theoretisch die Befristung anzweifeln.

Zu Ihrem Fall: Da Sie explizit als Aushilfe zur Obsternte eingestellt wurden, müssen sie keine Arbeiten verrichten, die außerhalb der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit liegt. Sprechen Sie Ihren Arbeitgeber darauf an und teilen Sie ihm auch Ihre Bedenken mit.

Sollte er sich nicht einverstanden erklären, fordern Sie eine höhere Vergütung, weil die ihnen angedachte Tätigkeit auch mit einer höheren Verantwortlichkeit einhergeht. Ich denke, Ihr Arbeitgeber wird dann schnell merken, dass er sich selbst im Rahmen der arbeitsvertraglichen Abmachungen bewegen muss und die von Ihnen abverlangte Tätigkeit nach dem Vertrag nun einmal nicht geschuldet ist. Pacta sunt servanda, heißt es im Lateinischen, Verträge müssen eingehalten werden, wie sie geschlossen wurden. Mithin müssen sie als Helferin in der Obsternte weiterhin arbeitsvertragsgemäß beschäftigt werden und können nicht ohne Weiteres für den Verkauf herangezogen werden.

Ihr Ulf Weigelt

