Die Bürger der Balkanländer Serbien, Mazedonien und Montenegro sollen nach den Worten von Justizkommissar Jacques Barrot vom 1. Januar des kommenden Jahres an ohne Visum in die EU-Staaten einreisen dürfen. Einen entsprechenden Vorschlag wird die EU-Kommission an diesem Mittwoch in Brüssel voraussichtlich beschließen.



Die Europäische Union will durch die Abschaffung der Einreisevisa vor allem den jungen Menschen in den Staaten des westlichen Balkans zeigen, dass ihr die Integration dieser Region wichtig ist.



Die Reisefreiheit wird von Auflagen für die Ausstellung von Pässen begleitet. Das visafreie Reisen in die EU soll unter anderem nicht für Menschen mit serbischen Pässen aus dem Kosovo, aus Bosnien-Herzegowina und aus Kroatien gelten, sondern nur für Bewohner des serbischen Staates.



Belgrad betrachtet das Kosovo als Teil des serbischen Staatsgebiets, während eine Mehrheit der EU-Staaten die Unabhängigkeit anerkannt hat.



Die Reiseerleichterungen müssen noch vom EU-Ministerrat beschlossen werden. Bereits vor Bekanntwerden des Kommissionsvorschlags regte sich Widerstand bei den "Jungen Europäischen Föderalisten". In einer in Brüssel veröffentlichten Erklärung kritisierten sie, dass vor allem muslimische Bewohner des westlichen Balkans nicht in den Genuss der Visafreiheit kämen. Das könnte zu neuen Spannungen führen.



Barrot sagte, die Niederlande hätten Vorbehalte gegen die Einbeziehung Serbiens geäußert, weil das Land nicht zufriedenstellend mit dem Kriegsverbrechertribunal für das frühere Jugoslawien zusammenarbeite. Er gehe aber davon aus, dass es im Ministerrat genügend Unterstützung für die Reiseerleichterungen geben werde.

Dagegen soll die Visumspflicht nach Angaben von EU-Diplomaten für Bürger Bosnien-Herzegowinas, Albaniens und des Kosovos beibehalten werden. Barrot geht davon aus, dass sie Bosnien und Albanien im kommenden Jahr erlassen wird, wenn beide Länder bestimmte Voraussetzungen erfüllten.