Die knallroten Kunststoff-Kanus machen einen zuverlässigen Eindruck. "Unsere Boote sind kippsicher und praktisch unsinkbar", versichert Verleiher Rüdiger Thomé und wuchtet die schweren Teile vom Anhänger ans Moselufer bei Kues. Bevor die Paddel ins Flusswasser getaucht werden, gibt Rüdiger noch Verhaltensregeln mit auf den Weg: "Bleibt in den Flussbiegungen immer auf der Innenseite, denn außen geht der Schiffsverkehr vorbei."

Kein Problem – auch für Kanuanfänger stellt die gemächlich fließende Mosel keine übergroße Herausforderung dar. Die Wasserwanderroute wurde neu erschlossen: 50 Ein- und Ausstiegsstellen wurden zwischen dem Zufluss der Saar in die Mosel und der Rheinmündung gut 200 Kilometer weiter nordöstlich eingerichtet, ein knappes Dutzend Kanuverleiher sorgt für das Sportgerät.

Entspannter lassen sich auf diese Weise die Weinberge, Burgen und Städtchen am Ufer bewundern. Flussabwärts gleitet das Kanu an Bernkastel-Kues vorbei. Links der Stadtteil Kues mit dem spätgotischen Cusanusstift, auf der Bernkasteler Seite die Burgruine Landshut und die Fachwerkbauten des berühmten Weinortes. Kommt ein Ausflugsdampfer vorbei, schaukelt das Boot wie ein Korken auf den Bugwellen. Zwei, drei Paddelschläge, und das Kanu ist wieder auf Kurs. Am rechten Ufer tauchen Hänge mit göttlichen Namen wie Graacher Himmelreich und Wehlener Sonnenuhr auf, steile Weinberge, an denen edle Gewächse heranreifen.

Wein ist seit 2000 Jahren das Thema an der Mosel, seit die Römer Trier zur Hauptstadt für die nördlichen Teile ihres Imperiums machten und das günstige Klima nutzten, um Reben anzubauen. Heute ist die Kulturlandschaft das weltweit größte zusammenhängende Steillagenweinbaugebiet.

Die Mosel-Mäander mit ihren Steilhängen bietet reichlich Möglichkeiten für einen Aktivurlaub, nicht nur auf dem Wasser. Wanderer können sich auf 390 Kilometern Moselhöhenweg austoben und neuerdings sogar auf mehreren alpinen Klettersteigen. Hänge mit bis zu 67 Prozent Steigung machen es möglich: Per Seil, Leiter und Felstreppe führen die Pfade mitten durch die Reben, etwa durch den Bremmer Calmont, den steilsten Weinberg Europas.

Guter Ausgangspunkt für eine Radtour ist die Römische Weinstraße zwischen Leiwen und Schweich. Dieser Abschnitt, Teil des 327 Kilometer langen Moselradwegs, zählt zur landschaftlich schönsten Strecke des Flusses. Hier sind die Weinberge besonders steil, die Flussbiegungen besonders eng. Was aber nicht heißt, dass Radfahrer damit besondere Mühe hätten: Selbst flussaufwärts bekommt man es nur mit einer sanften Steigung zu tun.

Manchmal führt der Radweg an der Bundesstraße entlang, die meiste Zeit jedoch geht es geruhsam zu – vorbei an Wiesen, Auen, kleinen Jachthäfen, hin und wieder kreuzt ein Winzer auf seinem Traktor den Weg, kommen ein paar Radler entgegen. Da ist sogar der Schiffsverkehr auf der Mosel lebhafter.

Zwischen den endlosen Reihen der Rebstöcke ergeben sich alle paar Meter neue, spannende Perspektiven – auch für ahnungslose Biertrinker aus der norddeutschen Tiefebene. Jeder Winzer macht's anders: Neben ein paar sehr gepflegten Reihen wuchert Unkraut um die Weinstöcke, daneben liegen einige Quadratmeter brach, während ein paar Schritte weiter neue Reben gepflanzt werden. 5000 Winzer bewirtschaften knapp 9000 Hektar Rebfläche an der Mosel. Die Zahl der Weine, die aus den Rebsorten Riesling, Rivaner, Elbling und roten Trauben wie Spätburgunder und Dornfelder gekeltert wird, hat noch niemand gezählt.