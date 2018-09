Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler packte gleich nach dem Mittagessen am Mittwoch im Golfhotel in Donaueschingen die Koffer und trat die Abreise an. In Bremen erhält Borowski einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2012, inklusive einer Option für ein weiteres Jahr. "Ich hatte ein kurioses Jahr bei den Bayern. Jetzt freue ich mich auf Werder und will dort gleich voll durchstarten", sagte der frühere Nationalspieler.

Über eine durchaus erfolgreiche Rolle als Einwechselspieler kam er beim Rekordmeister nie hinaus, zudem verlor er seinen Platz in der DFB-Auswahl. Ob für Borowski eine Ablösesumme fällig wurde, gaben die Klubs nicht bekannt. "Wir haben eine für beide Seiten befriedigende Lösung gefunden", sagte Bremens Manager Klaus Allofs, der sich am Vortag mit Bayern-Kollege Uli Hoeneß über die Details einig geworden war. Borowskis Vertrag lief in München noch bis zum 30. Juni 2011.

Wie einst Andreas Herzog oder Torsten Frings über den Umweg Dortmund, kehrt auch Borowski an die Weser zurück. "Wir bekommen mit Tim einen erfahrenen Spieler, der hervorragend in unsere junge Mannschaft passt. Wir wissen, was wir an ihm haben, er hat das bei Werder über lange Jahre gezeigt", sagte Allofs. Auch Trainer Thomas Schaaf freut sich über die Verstärkung: "Wir haben mit 'Boro' schon einige Erfolge feiern können. Er kennt die Strukturen in Bremen und ich denke, dass er sich auch auf uns freut."

Borowski war 1996 vom 1. FC Neubrandenburg ins Jugendinternat der Bremer gekommen und gehörte von 2001 bis 2008 dem Profikader an. Für Werder bestritt der Neuzugang 169 seiner 195 Bundesliga-Spiele und erzielte 21 seiner 26 Bundesliga-Tore. Im Sommer 2004 holte er mit Werder das Double. Im deutschen A-Nationalteam hatte er 33 Einsätze und traf zweimal. Im Sommer 2006 gehörte er zur DFB-Auswahl, die bei der WM in Deutschland Platz drei erreichte.