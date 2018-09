Der neue Harry-Potter-Film spielte bei seinem gestrigen Start in Amerika rund 22,2 Millionen Dollar (15,7 Millionen Euro) ein, wie das Fachblatt The Hollywood Reporter berichtete.

Auch in Deutschland war die Nachfrage enorm. Zum Filmstart am Mittwoch hätten die Kinos drei Mal so viele Besucher verzeichnet wie am Montag, sagte Cinemaxx-Sprecher Arne Schmidt. Auch für das Wochenende hätten sich schon zahlreiche Potter-Fans Karten reserviert.

Zuvor hielt der Blockbuster The Dark Knight, für den der verstorbene Heath Ledger in seiner Rolle als Joker postum mehrere Auszeichnungen erhielt, mit 18 Millionen Dollar den Kassenrekord. Der Vorgängerfilm Harry Potter und der Orden des Phönix hatte 2007 in der ersten Nacht 12 Millionen Dollar in die Kinokassen gebracht.

Die lange erwartete sechste Folge lief in den USA zunächst in 3000 Kinos an. Von Freitag an soll sie landesweit in 4300 Kinos zu sehen sein. Die Los Angeles Times berichtete, Hollywood-Experten rechneten mit einem Einspielergebnis von etwa 200 Millionen Dollar allein in den USA und Kanada.

"Wir schulden den Harry-Potter-Fans großen Dank, die uns so gut unterstützen, obwohl der Film verschoben wurde", sagte Warner-Vertriebschef Dan Fallman. Das Studio hatte den Starttermin vom vergangenen November auf Juli verlegt, da es im Sommer mehr Zuspruch des jungen Kinopublikums erhoffte. Die Rechnung scheint aufzugehen.

Und die Geschichte des beliebten Zauberlehrlings geht weiter. Die Fans können sich noch auf zwei weitere Harry-Potter-Filme freuen. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes wird in zwei Teilen verfilmt, die 2010 und 2011 in die Kinos kommen sollen. Auch in den kommenden Teilen setzt die Produktion auf das bewährte Hauptdarsteller-Team um Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint und auf die Regie von David Yates.