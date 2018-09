Die Machtverhältnisse in einem künftigen Volkswagen-Porsche-Großkonzern nehmen wenige Tage vor den entscheidenden Sitzungen beidere Aufsichtsräte am Donnerstag konkrete Gestalt an. Volkswagen soll das Sportwagengeschäft aus Stuttgart nun komplett übernehmen – darauf haben sich die Eigentümerfamilien Porsche und Piech nach Informationen aus Branchenkreisen geeinigt. Porsche soll in den VW-Konzern als zehnte Marke eingegliedert werden und somit seine Selbstständigkeit verlieren.

Damit hat sich VW-Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch in dem erbitterten Machtkampf zwischen den beiden Unternehmen offenbar durchgesetzt, Porsche-Chef Wendelin Wiedeking scheint mit seinem Plan endgültig gescheitert, den 15 Mal größeren Wolfsburger Konzern zu übernehmen. Sein Ausscheiden gilt nun als höchstwahrscheinlich, da er vehement gegen eine Übernahme durch VW war. Er wollte stattdessen das Emirat Katar als Retter und neuen Großaktionär bei Porsche holen, um die Milliarden-Schulen aus dem geplazten Kauf von VW zu tilgen.

Die Porsche AG soll laut den Insidern in zwei Schritten an VW verkauft werden: VW übernehme zunächst 49,9 Prozent und zu einem späteren Zeitpunkt die restlichen Anteile. Wie der Spiegel berichtet, bekommt die Salzburger Porsche Automobil Holding, über die die Eignerfamilien die Anteile halte, dafür etwa acht Milliarden Euro. Damit könnte sie die Schulden weitgehend tilgen. Porsche wollte ursprünglich VW mehrheitlich beherrschen und hat seit der Übernahme von 51 Prozent der VW-Stammaktionen etwa zehn Milliarden Euro Schulden angehäuft.

In der neuen Konstruktion dürfte für Wiedeking kein Platz mehr sein. Zwar hieß, er könne womöglich Chef der Porsche-Holding bleiben. Aber die Anzeichen, dass er in Kürze ausscheidet, häufen sich, auch wenn Porsche dies am Freitag noch dementiert hatte. Der Tagesspiegel hatte unter Berufung auf Konzernkreise berichtet, der Aufsichtsrat habe Wiedeking bis Montag Zeit gegeben, über die Modalitäten seines Rückzugs nachzudenken.

Möglicherweise übernehme VW auch das Autohandelshaus der Porsche-Eigentümerfamilien Porsche und Piëch in Salzburg, berichtete der Spiegel. Die Porsche Holding Salzburg ist Europas größter Händler von VW-Konzernmarken und Porsche-Modellen. Im Gegenzug würden die Familien dann mehr als 50 Prozent an einem vereinten VW-Porsche-Konzern. Niedersachsen solle weiterhin mit 20 Prozent beteiligt sein, Katar solle einem Anteil zwischen 14,9 und 19,9 Prozent übernehmen.

Zuletzt hatte es geheißen, dass Volkswagen werde nur knapp die Hälfte an der Porsche AG übernehmen werden. Grundsätzlich haben sich die Eignerfamilien aber nun auf den Plan verständigt, Porsche komplett in den VW-Konzern zu integrieren.

Beschlüsse sollen auf getrennten Sitzungen der Aufsichtsräte von VW und Porsche an diesem Donnerstag in Stuttgart fallen. Niedersachsens Ministerpräsident und VW-Aufsichtsrat Christian Wulff rechnet mit einer breiten Mehrheit für einen integrierten Autokonzern, wie er der WirtschaftsWoche sagte.

Angesichts der Berichte über ein Ausscheiden von Porsche-Chef Wiedeking und einer möglichen Rekord-Abfindung wurde unterdessen Kritik laut. Der Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel von der Universität Bremen kritisierte in der Bild-Zeitung die vermutete Summe von 100 Millionen Euro. Wiedeking habe bei der versuchten Übernahme von Volkswagen völlig versagt. "Er sollte deshalb auf seine vertraglichen Ansprüche verzichten", sagte Hickel. Wiedeking, zeitweise Deutschlands erfolgreichster Automanager, verdiente jährlich schätzungsweise 80 Millionen Euro.

Porsche-Mitarbeiter machen laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Focus unterdessen gegen die Demontage von Wiedeking mobil. Der Betriebsrat und die Stuttgarter IG Metall bereiteten massive Protestaktionen vor, falls der Sportwagenbauer seinen Vorstandschef und seine Eigenständigkeit verliere, berichtete das Magazin.