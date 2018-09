Die Außenminister der EU-Mitgliedstaaten, darunter der deutsche Frank-Walter Steinmeier, haben der EU-Kommission das Mandat erteilt, mit den USA darüber zu verhandeln, wie europäische Bankdaten zur Terrorfahndung genutzt werden können. Ein solcher Vertrag aber, käme er zustande, ist nach Ansicht des schleswig-holsteinischen Datenschutzbeauftragten Thilo Weichert verfassungswidrig. "Ich kann mir nicht vorstellen, wie dieser Vertrag aussehen müsste, damit er verfassungsgemäß wäre", sagte Weichert.

Auch schon jetzt – ohne die Grundlage eines Vertrages – spähen die USA Bankdaten aus, die über den Hauptserver der Finanzdatenbank Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) laufen. Die amerikanische Regierung hatte nach dem 11. September 2001 eine Anordnung erlassen, die zwecks Terrorbekämpfung die Swift zur Herausgabe von persönlichen finanziellen Daten an das US-Finanzministerium verpflichtet. Bekannt geworden war das erst 2006.

Bislang befindet sich der Hauptserver in den Vereinigten Staaten, jetzt soll er nach Europa umziehen. Die USA wollen jedoch nicht auf ihren Zugriff verzichten und streben ein Abkommen an.

Die Übermittlung der Swift-Daten ohne konkreten Verdacht gegen Betroffene ist nach Einschätzung Weicherts heikel. Den die Telefon- und Handyverbindungsdaten werden lediglich gespeichert und nur im Fall von Strafermittlungen abgerufen. Die Bankdaten aber sollen komplett übermittelt werden. Und dann auch noch ins Ausland, wo für betroffene Deutsche kaum Rechtsschutz zu erlangen wäre.

Da das Abkommen Völkerrecht beträfe, müsste es in Deutschland per Gesetz umgesetzt werden, glaubt Weichert. Dann könnten Betroffene Verfassungsbeschwerde einlegen. "Allerdings ist der Plan der Außenminister so hanebüchen, dass ich nicht glaube, dass es politisch so weit kommen wird", sagte der Datenschützer.

Gestern hatte Bundesdatenschutzbeauftragter Peter Schaar bereits Zweifel angemeldet. Für den Zugriff der US-Sicherheitsbehörden auf europäische Finanzdaten gebe es keinerlei rechtlichen Ansatzpunkt. Auch könne niemand sagen, um welche Datenmengen es sich dabei überhaupt handele.