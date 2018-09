Inhalt Seite 1 — Massas Zustand nach Unfall stabil Seite 2 Auf einer Seite lesen

Felipe Massas gesundheitlicher Zustand ist nach der Operation am Samstagnachmittag in einem Militärhospital in Budapest unverändert stabil. "Es gab keine weitere Komplikationen in der Nacht", teilte Ferrari mit. Es werde eine weitere Computertomographie geben. Nach Angaben des ungarischen Verteidigungsministeriums hatte sich der 28 Jahre alte Brasilianer zunächst in Lebensgefahr befunden. Nach dem medizinischen Eingriff sei sein Zustand stabil gewesen.

Massa hatte unter anderem einen Schädelbasisbruch, weitere schwere Kopfverletzungen, einen blutenden Schnitt über dem linken Auge und eine Gehirnerschütterung erlitten. Ärzte des Krankenhauses hatten nach dem medizinischen Eingriff mitgeteilt: "Massa ist in einer stabilen, zufriedenstellenden Situation." Sie hatten ihn ins künstliche Koma gelegt, wie das nach solchen Operationen üblich ist.

Massas persönlicher Arzt Dino Altmann sagte der brasilianischen Zeitung O Estado, Massas Wert auf einer Skala zur Einschätzung der Schwere eines Schädel-Hirn-Traumas zwischen 3 und 15 liege bei 14. "Das ist ein gutes Zeichen", urteilte Altmann, der zunächst von Sao Paulo aus in ständiger Verbindung mit den behandelnden Ärzten gestanden hatte. "Alle Anzeichen, die wir haben, sind positiv." Es könne bei derartigen Verletzungen natürlich immer Komplikationen geben, aber er sei sehr optimistisch. Altmann, Massas im fünften Monat schwangerer Frau Rafaella und dessen Eltern sind nach einem Nachtflug inzwischen in Budapest im Krankenhaus angekommen. "Es ist für einen Vater, eine Mutter und eine Ehefrau hart, hier zu sein und Informationen nur per Telefon zu erhalten", hatte Felipes Vater Luiz Antonio vor dem Abflug vom Flughafen Guarulhos dem brasilianischen Fernsehsender APTN gesagt.

Der Unfall von Felipe Massa nur sechs Tage nach dem tödlichen Unfall des Nachwuchspiloten Henry Surtees hat eine neue Sicherheitsdebatte in der Formel 1 ausgelöst. "Das ist jetzt schon die zweite Botschaft, die wir erhalten. Auch Imola 1994 war eine Botschaft, nach der wir die Autos verbessert haben. Jetzt hat es leider einen Jungen das Leben gekostet", sagte Rubens Barrichello, an dessen Brawn-Mercedes eine Feder abgebrochen war, die Massa so verhängnisvoll getroffen hatte. "Dass diese Dinge jetzt passieren, ist kein Zufall. Es muss etwas unternommen werden." Brawn-Teamchef Ross Brawn erklärte vor dem Großen Preis von Ungarn: "Wir müssen untersuchen, was vergangenes Wochenende und jetzt hier passiert ist, und es genau verstehen. Theoretisch gibt es die Möglichkeit von Schutzscheiben."

Eine etwa 800 Gramm schwere Stahlfeder war Ursache des schweren Unfalls, den Massa nur mit viel Glück überlebt hatte. Das Teil hatte ihn im zweiten Qualifikations-Durchgang bei einer Geschwindigkeit von 240 Stundenkilometern getroffen. Offensichtlich stark benommen oder gar bewusstlos, drückte der Pilot gleichzeitig das Brems- und das Gaspedal und schlug laut Ferrari- Teamchef Stefano Domenicali mit etwa 190 km/h frontal in eine Reifenbarriere.

Die wie ein Geschoss wirkende Feder beschädigte Massas Helm auf etwa fünf Zentimeter Länge und riss das Visier an der Seite ab. Letztendlich rettete der Kopfschutz ihm das Leben. Nach Ayrton Sennas tödlichem Unfall am 1. Mai 1994 in Imola - einen Tag zuvor war der Österreicher Roland Ratzenberger in der Qualifikation gestorben - hatte der Internationale Automobil-Verband FIA auf sicherere Helme gedrängt. Deren Widerstandsfähigkeit wurde seit diesen letzten tödlichen Fahrerunfällen in der Formel 1 verdoppelt. Massa trägt, wie viele Kollegen, einen 1,4 Kilogramm schweren Kopfschutz aus Karbonschichten.

Schwachpunkt der etwa 730 PS starken, auf Hochgeschwindigkeits- Strecken wie Monza bis zu 350 km/h schnellen Boliden ist das Cockpit. Zwar wurden auch hier die Seitenwände höher gezogen, um den Piloten mehr Schutz zu gewähren, aber Formel-Rennwagen sind prinzipiell ohne Dach. Forderungen, eine Panzerglaskuppel oder etwas Ähnliches einzusetzen, bezeichnete der Brawn-Teamchef als nicht so einfach. Eine solche Konstruktion könne bei einem schweren Unfall auf den Fahrer brechen und schlimme Folgen haben.