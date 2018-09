Der am Dienstag schwer verunglückte Radprofi Voigt plant 2010 an der 13. Tour de France teilzunehmen. "So kann ich ja schlecht aufhören", sagte der 37-Jährige, der sich das rechte Jochbein brach und sich eine schwere Gehirnerschütterung zuzog. Vor dieser Tour hatte er angekündigt, dass es seine letzte sein werde.

Teamchef Bjarne Riis machte dem verletzten Jens Voigt Hoffnungen auf die 13. Tour-Teilnahme. "Natürlich kommt er für die nächste Tour infrage. Für mich ist er noch frisch. Er macht super Arbeit für die Jungs", sagte Riis. Der dänische Tour-de-France-Sieger von 1996 erklärte, dass er mit Voigt auch nach dessen aktiven Laufbahn weiter zusammenarbeiten wolle. Er könne sich vorstellen, dass der zweifache Tour-Etappensieger etwa als Repräsentant für das dänische Saxo-Bank-Team arbeite. Erste Gespräche über die Zukunft habe er mit Voigt bereits geführt.

Ehefrau und Mutter trafen inzwischen bei Jens Voigt im Krankenhaus in Grenoble ein. Er selbst hofft, am Freitag wieder nach Berlin zurückkehren zu können. "Die wollen noch einmal meinen Kopf scannen, weil da ein kleines Blutgerinnsel wegen der Gehirnerschütterung war", sagte der fünffache Familienvater.

An den Sturz kann er sich überhaupt nicht erinnern. "Ich dachte bei der Abfahrt noch, das läuft ja heute super für mich: Da kannst du noch ein bisschen für die Schleck-Brüder arbeiten - und dann bin ich auf der Pritsche im Krankenwagen aufgewacht."