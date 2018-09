US-Außenministerin Hillary Clinton dürfte die bekannteste Ministerin der Regierung Obama sein, und doch fällt sie nur selten auf. Vier Fragen zu einer Frau, die jeder zu kennen meint.

WIE GEHT SIE MIT DEM EINFLUSS IHRES MANNES UM?

Sechseinhalb Monate ist sie nun Außenministerin der einzigen Weltmacht. Mehr als 30 Länder auf vier Kontinenten hat sie bereist, Zehntausende Flugkilometer absolviert, unzählige Gespräche geführt. Am Sonnabend kam sie aus Afrika zurück, sieben Staaten in zwölf Tagen. Auch dort zeigte sich, wieder einmal: Den Schatten, die andere werfen, kann sie nicht entfliehen, nicht einmal im hellen Licht der Tropen, auf einem Kontinent weit weg von Amerika.

Im Kongo wollte ein Student von Hillary Clinton wissen, was ihr Mann Bill über ein Kreditangebot Chinas an den Kongo denke, das die Weltbank mit Skepsis betrachte. Sie fertigte den jungen Mann scharf ab: „Mein Mann ist nicht Außenminister. Ich bin es. Wenn Sie meine Meinung wissen wollen, werde ich sie Ihnen sagen. Ich referiere nicht Meinungen meines Mannes.“

In den Tagen zuvor gehörten Bill die Fernsehbilder und Schlagzeilen in den USA. Er war nach Nordkorea geflogen und hatte die Freilassung von zwei amerikanischen Journalistinnen erreicht, die wegen illegalen Grenzübertritts verhaftet worden waren. Von Hillarys Afrikareise nahmen die Medien dagegen wenig Notiz.

Bill hat es ihr schon zuvor nicht leicht gemacht mit seinen Frauengeschichten und dem mitunter leichtfertigen Umgang mit seiner Karriere, für die sie mehrfach ihre eigenen Ambitionen geopfert hatte. Seit achteinhalb Jahren ist er Politrentner. Nun hat sie die Ämter: 2000 Senatorin des Staates New York, 2008 Präsidentschaftsbewerberin und nun Außenministerin. Doch noch immer stiehlt er ihr die Show. Fast wäre ihr jüngster Karrieresprung an ihm gescheitert. Nachdem sie im Kampf um die Präsidentschaft unterlegen war, gab es zähe Gespräche, ehe Obama sie in die Regierung aufnahm. Ex-Präsident Bill sollte weder ein heimlicher Nebenaußenminister sein noch mit seiner Stiftung der Politik in die Quere kommen. Wenn Scheichs oder Geschäftsleute Millionen für Bills humanitäre Projekte geben, tun sie das selten selbstlos. Sie hoffen auf Einfluss. Das kann die US-Regierung nicht wollen. Obama vereinbarte mit den Clintons einen Verhaltenskodex.

WIE IST DIE KOOPERATION MIT BARACK OBAMA?