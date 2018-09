Inhalt Seite 1 — Wo Banker wieder Chancen haben Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Auf so einen Wachrüttler hätten die Stundeten am "House of Finance" gerne verzichtet. Im vergangenen Herbst hatten Demonstranten ihr nagelneues Gebäude beschmiert und Fensterscheiben zerschmissen. Die teilweise private Elitehochschule für angehende Banker ärgerte sich über einen fünfstelligen Schaden.

Für die "Demonstrationen" habe es mehrere Gründe gegeben, betont man im "House of Finance". Aber sicherlich spielte die Wut auf Banker auch eine Rolle. Die Studenten bekamen zumindest einen Eindruck davon, wie differenziert ihr baldiger Beruf in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.

Stephan Späthe, Geschäftsführer des "House of Finance" glaubt, dass sich an der Einstellung von jungen Bankern durchaus etwas geändert hat: "In der Tendenz würde ich sagen, dass weniger Studenten diese harte Einstellung haben als früher. Wobei wir bei uns im Haus den Bereich Ethik immer sehr ernst genommen haben und es hierzu stets intensive Diskussionen in den Seminaren gab."

Auch bei der anderen großen Finanzschule Frankfurts, der Frankfurt School of Finance & Management, gibt es interdisziplinäre Studiengänge, in dem Philosophie und Ethik einen hohen Stellenwert haben. Udo Steffens, Präsident der Frankfurt School of Finance & Management, hat beobachtet, dass sich die Einstellung geändert hat: "Besonders seitdem Moral und Ethik verstärkt in die öffentliche Diskussion gerückt sind, haben sie in der Wahrnehmung einen höheren Stellenwert bekommen. Begriffe wie Vertrauen oder Risiko werden sicherlich im Zusammenhang mit der Bankenkrise neu überdacht."

Das hört sich positiv an. Allerdings hat der Umstand, dass das Image von Bankern angekratzt ist, auch seine Schattenseiten. Melanie Reitz, Geschäftsführerin der auf Finanzdienstleistungen spezialisierten Personalvermittlung Bankpower, sagt: "Zuletzt war tatsächlich zu beobachten, dass der Bankkaufmann als Lehrstelle schon ein wenig unattraktiver geworden ist." Die Wissenschaftler der Elite-Unis sehen das entspannter. Bei ihnen bleibt der Zulauf offenbar wie bisher: "Wir bekommen genauso viele Anmeldungen wir vor einigen Jahren. In unserem Bereich gibt also nicht weniger junge Leute, die Banker werden wollen", sagt Stephan Späthe.

Dabei ist die Situation auf dem Arbeitsmarkt für Banker immer noch angespannt: "Wir befinden uns in einer schwierigen, aber keiner dramatischen Phase", sagt Personalvermittlerin Reitz. In Frankfurt arbeiten rund 85.000 Menschen in der Finanzbranche. Allein durch die Fusion von Commerzbank und Dresdner Bank fallen in Deutschland 6500 Stellen weg. Beinahe jede Bank kürzt in einigen Bereichen. Allerdings sei laut Experten das Schlimmste überstanden. Bereits im nächsten Frühjahr dürfte der Argeitsmarkt wieder so aussehen wie vor der Krise.