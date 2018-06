Im Vesturbaejarlaug sind alle entspannt. Bei Sonnenschein, null Grad Außentemperatur und mindestens 30 Grad Wassertemperatur. Es ist ein schöner Samstagmorgen in Reykjavik und die Isländer genießen den Tag in dem Freibad. Alle Bäder haben Hot Pots – kleine, heiße Bäder, die einem Whirlpool gleichen. Der Hot Pot ist das Café der Isländer. Dort sitzen sie auch am Samstag wieder, blicken in den wolkenlosen Himmel und lassen das über sich ergehen, was sie nicht ändern können: sie kommen nicht weg, wollen das vielleicht auch gar nicht. Weil hundert Kilometer entfernt ihr Vulkan Eyjafjalla Asche in rauen Mengen in die Luft spuckt, steht in Europa das halbe Leben still, zumindest das, was sich in der Luft abspielt.

Die Isländer sind das gewohnt. "Wenn wir heute nicht fliegen können, dann eben morgen", heißt es im Hot Pot. Dabei ist der Vulkanausbruch nur eines von vielen Themen. Das wichtigste im Moment: Wie entspannend das heiße Wasser ist. Doch es ist nicht so, dass sie sich gar keine Sorgen machen. Ihre größte Angst ist, dass der Ausbruch des Eyjafjalla auch zum Ausbruch des Vulkans Katla führen könnte – denn der ist deutlich größer.

Gut hundert Kilometer entfernt von der isländischen Hauptstadt, in unmittelbarer Nähe zum Vulkan Eyjafjalla, sieht die Lage ganz anders aus: Dort wurden die Bewohner evakuiert, weil sie bedroht werden: vom Vulkan und vom geschmolzenen Gletscherwasser, das die wichtige Ringstraße aufgebrochen hat. Von sonniger Entspannung im Hot Pot ist man in dieser Region weit entfernt. Die Vulkanasche verdunkelt die Landschaft. Vor allem den Vögeln wird der Vulkanausbruch zum Verhängnis. Sie haben keinen Schutz, fliegen in die Wolke und sterben.

Nur gehört auch das zur isländischen Vulkan-Normalität. Dass sie jetzt aber für alles Übel verantwortlich sein sollen, wollen sie nicht akzeptieren. Isländische Zeitungen bekommen schon böse Briefe aus Großbritannien. "Erst wollt ihr unser Geld nicht zurückzahlen und jetzt bringt ihr auch noch die Asche zu uns", heißt es in den Beschwerdebriefen in Anspielung auf die isländische Finanzkrise. Nur mit internationaler Hilfe konnte der Inselstaat vorm Bankrott gerettet werden. Im Hot Pot reagiert man kühl: "Für die Asche können wir ja auch nichts."

Es sind gleich zwei schlechte Nachrichten, die die Reisedelegation von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in San Francisco erreichen. Erst die vier toten Bundeswehrsoldaten in Afghanistan und dann der Vulkanausbruch. Dass sie aber die Aschewolke noch so lange beschäftigen würde, ahnte in Merkels Delegation am Freitagmorgen noch niemand. Gerüchte kamen auf, dass die Flugroute beeinträchtigt sein könnte. Einen Nonstop-Flug von San Francisco nach Berlin hätte Merkel sowieso nicht machen können; die Maschine musste kurz vor der Atlantiküberquerung noch mal aufgetankt werden. Teilnehmer der Reise berichten, dass da zum ersten Mal München als Ziel angepeilt wurde, weil Berlin gesperrt sei. Busse würden bereitgestellt, mit denen man nach Berlin fahren könne. Doch auch diese Meldung war über dem Atlantik dann Makulatur: Die Bundeskanzlerin persönlich verkündete ihrer 60-köpfigen Delegation, dass man nicht nach München, sondern nach Lissabon fliegen werde. Spätestens da war klar: Aus der Amerikareise würde eine Abenteuerreise für Merkel und ihren Tross. Mitreisende sprechen davon, dass Merkel gelassen und mit Humor auf die Situation reagierte.