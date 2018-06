Inhalt Seite 1 — Die Frage nach der politischen Vernunft Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Nun ist es also geschafft. Mit einem Kraftakt haben sich die Staats- und Regierungschefs der Euroländer Luft verschafft. Sie konnten mit einer Entschlossenheit die Märkte vorerst beruhigen, die weder Halt vor geltendem Recht noch vor Prinzipien gemacht hat. In einer für den politischen Prozess unvorstellbarer Geschwindigkeit wurden und werden Gesetze in westlichen Demokratien verabschiedet und Klagen von Gerichten zurückgewiesen, die sonst nur aus Kriegszeiten bekannt waren.

Bilaterale Hilfen werden in Deutschland innerhalb einer Woche vom Bundestag abgesegnet wie auch das Verfassungsgericht in aller Eile die Überzeugung gewinnt, es handele sich um einen nationalen Notstand, dessen Gefahren es innerhalb kürzester Zeit abzuwehren gilt. Selbst die Terrorakte der vergangenen Jahre, die vielfältige gesetzgeberische Maßnahmen und die Beschränkung individueller Freiheiten in fast allen westlichen Demokratien nach sich zogen, konnten diese Geschwindigkeit in der politischen Entscheidungsfindung nicht erreichen. Was ist also für dieses Tempo verantwortlich, in dessen Zuge wesentliche Prinzipien aufgegeben werden?

Kurz resümiert, wurde innerhalb weniger Wochen nichts weniger als die deutsche Überzeugung aufgegeben, eine – gemeinsame – Währung müsse durch eine unabhängige Zentralbank vor politischem Zugriff geschützt werden. Unabhängige Zentralbanken sollen Politiker nicht grundsätzlich zum Sparen, sondern zu einer sparsamen Politik motivieren. Konkret sollen währungspolitische Entscheidungen nicht ausschließlich mit Blick auf Wahlen, sondern vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Leistungskraft eines Landes getroffen werden.

Bei der Aufgabe der D-Mark hatte der damalige Finanzminister Theo Waigel die deutsche Befürchtung vor der gleichzeitigen Aufgabe einer sparsamen Währungspolitik noch mit der Aufstellung der sogenannten Maastricht-Kriterien beruhigt. Nachdem Deutschland schon im Zuge der deutschen Einigung diese Leistungskriterien aufweichen musste, hat sich dieser Tage schließlich die französische Vorstellung einer politischen Unterwerfung der Währungspolitik durchgesetzt. Diese beruht nicht auf Leistungsmerkmalen, sondern wird von politischen Notwendigkeiten wie der Abwehr von Gefahren geleitet.

Eine sehr positive Erklärung hierfür findet sich in Teilen der europäischen Integrationsliteratur, die vom Hinzulernen von Politikern berichtet. Institutionen und Kontrollen spielen dabei eine geringere Rolle als das konstruktivistische Einsehen und die Überzeugung von Menschen in die richtige Politik. Übertragen auf die jüngste Aufgabe des deutschen Währungsprimats haben Politiker gelernt, ohne unabhängige Zentralbank eine sparsame Politik zu verfolgen. Angesichts der politischen Ausgabenbilanz der vergangenen Jahre dürften selbst die größten konstruktivistischen Lernoptimisten ihrer These kaum noch folgen.

Im Zuge von Wahlen wurden nicht nur in Deutschland (Abwrack) Prämien und Lohnunterstützung für Branchen bereitgestellt, die schon kurz danach wieder Rekordgewinne in ihrer Bilanz ausweisen. Selbst der milliardenschwere Aufkauf von Banken und Autofirmen wurde auf Kosten von notwendigen Bildungsinvestitionen von sozialdemokratischen und konservativen Politikern im Wahljahr unisono angekündigt, um etwaige Verluste in der Wählergunst zu vermeiden.

Eine andere These und weitverbreitete Meinung geht davon aus, dass vermeintlich schwache Euro-Staaten vor internationalem Spekulantentum geschützt werden müssen. Hedgefonds, die in Deutschland bereits mit dem Heuschreckenbegriff gebrandmarkt wurden, sollen hierfür verantwortlich sein. Obwohl ihre viel zitierten Swaps nur einen sehr geringen Prozentanteil der Schuldverschreibungen Griechenlands, Portugals oder Spaniens abdecken, gaben unter diesem Eindruck die Bundeskanzlerin und ihr gesundheitlich angeschlagener Finanzminister das währungspolitische Primat auf, das für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg verantwortlich steht: ab jetzt wird das Gegengewicht einer unabhängigen Zentralbank fehlen, die allzu ausgabefreudige und lernresistente Politiker daran hindert, Geschenke für ihren Wahlerfolg zu verteilen.