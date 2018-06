Frage: Herr Dobrindt, wir haben aus Bayern schon länger nichts Negatives mehr über die "Gurkentruppe FDP" gehört. Sind Ihnen die Schimpfworte ausgegangen?

Alexander Dobrindt: Die Ergebnisse unserer Regierungsarbeit können sich sehen lassen. Trotz Wirtschafts- und Finanzkrise haben wir ein Jobwunder, und wir konsolidieren den Bundeshaushalt. Die A-Note ist gut. Aber die B-Note ist eindeutig verbesserungswürdig: An unserem Erscheinungsbild müssen wir arbeiten.

Frage: Sie haben zu diesem Erscheinungsbild beigetragen. Wie scharf dürfen Attacken auf den Koalitionspartner sein?

Dobrindt: Wenn der Koalitionspartner sich nicht an den Koalitionsvertrag hält, muss man das klar und deutlich ansprechen können. Nehmen Sie Brüderles Forderung nach Abschaffung der Rentengarantie: Das steht nicht im Koalitionsvertrag, ebenso wenig wie die Forderung nach Steuererhöhungen. Wenn sich alle ein Stück mehr an getroffene Entscheidungen halten würden, gäbe es mehr Ordnung in der Koalition.

Frage: Man hat den Eindruck, die CSU nimmt es den Liberalen immer noch übel, dass sie in Bayern nicht mehr alleine regieren darf …

Dobrindt: Wir akzeptieren Wahlergebnisse. Gerade in Bayern ist die Zusammenarbeit mit der FDP einwandfrei. Trotzdem ist es legitim, darüber nachzudenken, wie man bei künftigen Wahlen ein besseres Ergebnis für sich erzielen kann.

Frage:Franz Josef Strauß hat gepunktet, indem er gegen die Bundesregierung wetterte. Hat Horst Seehofer das Format von Strauß, um damit ebenfalls erfolgreich zu sein?

Dobrindt: Die CSU hat zu jeder Zeit, von Franz Josef Strauß bis Horst Seehofer, die Bundespolitik mit ihrer Handschrift mitgeprägt. Das wird gern als Distanzierung von der Regierungspolitik hingestellt, aber tatsächlich geht es uns um unsere christlich-sozialen Leitsätze. CSU-Politik hat sich zum Beispiel immer dadurch ausgezeichnet, dass sie besonders wertkonservativ ist. Es kann aber nicht Aufgabe der CSU allein sein, die konservativen Wurzeln zu benennen und die konservativen Themen anzusprechen. Das muss auch die Union insgesamt tun.

Frage: Nimmt Kanzlerin Angela Merkel mit ihrem Modernisierungskurs zu wenig Rücksicht auf die Konservativen in der Union?

Dobrindt: Konservativ und modern müssen sich nicht widersprechen. Konservative Werte erfahren genau im Moment eine echte Renaissance. Die Finanzkrise hat doch gelehrt, dass wir wieder mehr Wertebezogenheit brauchen. Verlässlichkeit, Vertrauen und Maßhalten statt Gier und ungezügeltem Profitstreben – das sind doch absolut moderne Werte! Veränderung darf trotzdem sein, aber man sollte nicht auf zu vielen Instrumenten gleichzeitig spielen, sonst trifft man manchmal den Ton nicht richtig.