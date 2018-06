Angela Merkel kann an ihrem 56. Geburtstag mit ihrer Reise nach China zufrieden sein. "In unseren Gesprächen reden wir nicht um den heißen Brei herum", sagte sie nach einem Treffen mit Ministerpräsident Wen Jiabao , bei dem auch deutsche und chinesische Unternehmer dabei waren. Dabei bemängelten die deutschen Unternehmer Zugangsbeschränkungen für den chinesischen Markt, ihre chinesischen Kollegen forderten unter anderem eine Elbvertiefung und kritisierten die deutschen Visa-Bestimmungen.

BASF-Chef Jürgen Hambrecht pochte auf einen freien Zugang zu Chinas Märkten . Er sprach von einer "erzwungenen Offenlegung von Know-how im Gegenzug für Investitionsentscheidungen. Das entspricht nicht ganz unseren partnerschaftlichen Vorstellungen." Wen versprach, "gute Bedingungen für den Eintritt in den chinesischen Markt" zu schaffen. "Ich begrüße die deutschen Investitionen in China und bitte Sie, sich zu beruhigen. Die Unterlagen von BASF prüfen wir gewissenhaft." China arbeite mit BASF sehr gut zusammen. Dabei geht es um ein Projekt in Chongping, wo BASF Vorprodukte für Kunststoffe herstellen wolle. Das Investitionsvolumen betrage eine Milliarde US-Dollar, sagte der BASF-Chef.

Der Chef von Chinas größten Reederei COSCO, Wei Jiafa, beklagte, dass die Elbe vor dem Hamburger Hafen für die großen chinesischen Schiffe nicht tief genug und auch die Kapazitäten des Hafens für die Löschung der Ladung nicht ausreichend sei. Merkel machte ihm wenig Hoffnung auf eine Elbvertiefung.

Siemens-Chef Peter Löscher sagte, chinesische Unternehmen müssten in Deutschland und Europa fair behandelt werden. "Wir erwarten, dass wir gleiche Bedingungen vorfinden im Bereich der öffentlichen Ausschreibung" in China. Die noch bestehenden Beschränkungen für Handel und Investitionen, etwa in der Automobilindustrie und im Bereich der Finanzdienstleistung, müssten zügig abgebaut werden.

Merkel und Wen warben bei dem Treffen um Verständnis für die Position der eigenen Länder und betonten zugleich, dass sich die Beziehungen verbessert hätten. Merkel sprach von einer "neuen Etappe" und neuer Offenheit. Wen begleitete Merkel während ihres China-Besuchs auch im nordwestchinesischen Xi'an und schenkte der Kanzlerin zu ihrem heutigen Geburtstag die Nachbildung einer silbernen Weinkaraffe aus der Tang-Dynastie (618-907 n. Chr.). Das Original steht in einem Museum in der Stadt.

Am Vormittag wollte Merkel noch die weltberühmte Terrakotta-Armee nahe Xi'an besuchen. Die etwa 7600 Figuren waren 1974 bei Brunnenbohrungen entdeckt worden. Sie stammen aus der Zeit des ersten Kaisers Qin Shi Huangdi, der von 221 bis 210 vor Christus regierte.