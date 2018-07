Dieses Mal sprechen die Außenminister der internationalen Gemeinschaft nicht nur über Afghanistan. Dieses Mal treffen sie sich auch in dem Land, das seit beinahe neun Jahren mit ausländischer Hilfe wiederaufgebaut wird – nach 30 Jahren Bürgerkrieg und einer kurzen Herrschaft der radikalislamischen Taliban. Da immer noch kein Friede herrscht, ist der Besuch von Guido Westerwelle und seinen Kollegen aus etwa 40 Staaten, darunter US-Außenministerin Hillary Clinton, durchaus riskant.

Die Taliban und ihre Verbündeten sind noch immer gefährlich: Als sich Anfang Juni Stammesälteste und andere Würdenträger in Kabul versammelten, um den Friedens- und Versöhnungsplan von Präsident Hamid Karsai zu verabschieden, schlugen in der Nähe des Tagungsorts mehrere Raketen ein. Aber die Konferenz im Kabuler Außenministerium mit 84 Delegationen einzelner Staaten und Organisationen soll deutlich machen, dass die Afghanen selbst für ihr Land verantwortlich sind und das Ausland nur Unterstützung leisten kann. Vor allem deshalb musste es diesmal Kabul sein. Die letzte Konferenz hatte noch in London stattgefunden.

Worum geht es bei der Konferenz?

Bei den eintägigen Beratungen wird konkretisiert, was Ende Januar in London vereinbart worden war. Die afghanische Regierung soll darlegen, welche Fortschritte sie bei der Korruptionsbekämpfung gemacht hat und wie das Versöhnungs- und Reintegrationsprogramm umgesetzt werden soll, für das die internationale Gemeinschaft allein im ersten Jahr 100 Millionen Euro zugesagt hat. Deutschland will über fünf Jahre insgesamt 50 Millionen Euro beisteuern, denn auch in Berlin hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Taliban militärisch nicht zu besiegen sind. Nachdem die nationale Friedensdschirga im Juni das Programm gebilligt hat, können nun Details vereinbart werden.

Klar ist: Kämpfer, die bereit sind, die Waffen niederzulegen, werden nicht einfach nur Geld oder eine berufliche Ausbildung erhalten. Vielmehr sollen die lokalen Behörden in den umkämpften Gebieten eine zentrale Rolle bei der Verteilung von Geldern spielen und Projekte finanzieren, die möglichst ganzen Dorfgemeinschaften zugute kommen. Denn letztlich geht es darum, ganze Clans auf die richtige Seite zu ziehen. Parallel muss es Verhandlungen mit den Führern des Aufstands geben. Doch gibt es noch keine Einigung darüber, was ihnen konkret angeboten werden soll. Karsai will nun zunächst in Vorleistung gehen und erreichen, dass wichtige Taliban von der UN-Terrorliste gestrichen werden. Dafür immerhin hat er offenbar Rückendeckung aus Washington.

Außerdem soll einem Pressebericht zufolge ein Plan zur vollständigen Übertragung der militärischen Kontrolle an die afghanische Armee bis 2014 verabschiedet werden. Die internationale Gemeinschaft unterstütze Karsais Ziel, dass die nationalen Streitkräfte bis Ende 2014 die Einsätze in allen Provinzen des Landes übernehmen, zitierte die britische Zeitung The Independent aus einem Erklärungsentwurf für die Konferenz, den der UN-Sondergesandte für Afghanistan, Staffan de Mistura, an hohe Diplomaten verschickt habe. Während der Übergangsphase sollten die internationalen Truppen weiter die Sicherheitslage verbessern und die afghanische Armee "ausbilden, ausrüsten und finanzieren".