Eine Reihe von Ländern in Europa hat in den vergangenen Jahren das auch in Deutschland diskutierte Punktesystem eingeführt, das den Zuzug steuern und zugleich möglichst qualifizierten Arbeitnehmern den Zugang zum Land ermöglichen soll. Vorreiter eines solchen Systems waren klassische Einwanderungsländer wie Kanada, Australien oder Neuseeland.

Dabei werden jährliche Zuwanderungsquoten festgesetzt. Dann können sich Interessenten bewerben und erhalten je nach Alter, Sprachkenntnissen, Berufserfahrung, Familienbindung oder ausreichendem Geld für Investitionen oder Lebensunterhalt eine bestimmte Punktzahl. Wer am besten abschneidet, darf einwandern. Je nach Wirtschaftslage können die Zuzugsquoten verringert oder erhöht werden.

Großbritannien, Dänemark und die Niederlande haben ein Punktesystem für Nicht-EU-Bürger 2008 und 2009 eingeführt, als Ergänzung zu bestehenden Regelungen und um insbesondere den Zuzug von Fachkräften zu steuern. In England gilt dies etwa für Hochqualifizierte in bestimmten Berufen, in denen ein Fachkräftemangel besteht. Die staatliche Liste dieser Jobs wird regelmäßig aktualisiert.

Die FDP hierzulande fordert ebenso wie SPD und Grüne seit Längerem ein Punktesystem auch für Deutschland.