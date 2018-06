Um Punkt zwölf mahnen Gongschläge zur Ruhe auf der Straße, da strömen noch immer Menschen herbei, Junge und Alte, Studenten und Mönche, Männer und Frauen, obwohl Verkehrspolizisten in weißen Uniformen die Zufahrten längst gesperrt hatten, so dass sich in den Nebenstraßen der Verkehr staut wie in der Woche zur Rushhour.

Tausende Menschen sind gekommen, an diesem Sonntag, in die West Shwe Gone Daing Road, zur Parteizentrale der "Nationalliga für Demokratie", der NLD. Sie sitzen auf dem Pflaster, hängen in den Bäumen, hocken am gegenüberliegenden Hang. Es ist eng, es wird gedrängelt, aber alle versuchen, aufeinander acht zu geben, jeder hält seinen Nebenmann mit einem Lächeln fest, damit nicht alle übereinandertaumeln. Ein Geschäftsmann verteilt gratis Wasserflaschen. Die werden sie brauchen. Denn nun schließen die Menschen auch noch ihre Schirme, die sie gegen die glühende Sonne dabeihaben, damit die Sicht frei wird. Trotzdem wollen sich nicht alle setzen. Immer wieder bekommt einer Angst, er könnte nicht genug sehen, springt auf. "Hinsetzen, hinsetzen", ruft dann die Menge schon etwas erschöpft. Und auch Maw Thein bekommt fast keine Luft mehr.

Er ist Ende 50, ein schmaler Mann, dem sein Longyi und das Hemd längst am Körper kleben. Er hält in einer Hand seine Tasche fest, in der anderen eine der Wasserflaschen, die der Geschäftsmann verteilt hat. Ohne die wäre er vielleicht schon umgefallen. Und das darf nicht sein. Maw Thein war auch am Vortag auf der Straße gewesen. Da stand er vor einem Haus in der University Avenue am Inya-Lake, mit vielleicht 2000 anderen Menschen. Bis um fünf Uhr nachmittags. Dann gab er auf. 20 Minuten zu früh "Um 20 nach fünf haben sie die Barrikaden weggeräumt", sagt er und hebt hilflos die Arme. Da war er nicht mehr dort, dabei wollte er seine Heldin unbedingt so schnell wie möglich sehen. Das hat er immer so gehalten. Und es war immer nicht ungefährlich.

Seine Heldin. Die verehrte Lady. Aung San Suu Kyi. Seit 1991 Friedensnobelpreisträgerin. Seit 1989 mit Unterbrechungen eingesperrt in ihrem Haus. Am Sonnabend durfte sie zum ersten Mal seit 2003 wieder vor die Tür treten, rollte die Polizei den ausgelegten Stacheldraht zusammen. Am Sonntag dann war sie das erste Mal seit sieben Jahren auch wieder in der Stadt unterwegs. Sie hatte einen Auftritt angekündigt vor der Parteizentrale. Und es sind auch diejenigen dem Ruf gefolgt, die sich am Vortag noch nicht getraut hatten, weil sie nicht von den Geheimdienstmitarbeitern gefilmt werden wollten, um vielleicht anschließend im Gefängnis zu landen.

Suu Kyi gilt als "ungekrönte Köngin" in Birma. Ihre Unterstützer tragen weiße T-Shirts, die das Bild der Freiheitskämpferin zeigen. Für viele Menschen in Birma ist sie eine Symbolfigur im Freiheitskampf. Junge und alte Menschen sehen in ihr eine Art weiblichen Messias. Bewegt begrüßt die Friedensnobelpreisträgerin ihre Unterstützer am Abend ihrer Freilassung. Sie hat angekündigt, Twitter nutzen zu wollen, um besonders die jungen Menschen zu erreichen

Aung San Suu Kyi, Jahrgang 1945, Tochter eines Generals, der für die Unabhängigkeit Birmas kämpfte und ermordet wurde, als seine Tochter erst zwei Jahre alt war. Verheiratet in Oxford, Großbritannien. Mit ihrem Mann, dem britischen Tibetforscher Michael Aris, habe sie die Abmachung gehabt, dass er sie nicht aufhalten werde, wenn ihr Land sie eines Tages brauche, hatte sie vor Jahren geschrieben. Zur Aktivistin für die Demokratie wurde sie dann 1988, als sie nach Birma zurückkehrte, um ihre todkranke Mutter zu pflegen. Kurz nach den blutig niedergeschlagenen Studentenunruhen im selben Jahr wandte sie sich zum ersten Mal in einer großen Rede an ihr Volk, wurde im Juli 1989 erstmals unter Hausarrest gestellt. Die Wahlen 1990, die ihre Partei NLD mit gut 80 Prozent gewann, erkannten die Generäle nie an.

Die folgenden Jahre über ließen die Generäle Aung San Suu Kyi immer mal wieder unter Auflagen aus dem Gefängnis, fanden aber immer auch wieder Vorwände, um sie erneut einzusperren. Für sie hieß das auch die Trennung von ihrem Mann und ihren beiden Söhnen. Als Michael Aris 1999 im Sterben lag, erhielt er kein Visum für Birma – und sie wollte nicht ausreisen, weil sie fürchtete, nicht zurückkehren zu dürfen. Am vergangenen Wochenende hatten die Generäle nun eine neue Wahl inszeniert, die erste seit 1990, in deren Vorfeld freilich die Weichen zur Machtsicherung bereits gestellt waren. Der Wahltag selbst lief ruhig, doch im Laufe der Woche wurde klar, dass massiv zugunsten der Partei der Generäle, der USDP, manipuliert worden war.

Am vergangenen Freitag dann gab das staatliche Fernsehen mit steifen Bildern von einem Funktionär an einem Tisch bei Suu Kyi deren Freilassung bekannt. Was das genau heißt, darauf weiß im Moment wohl niemand eine Antwort. Ihrer Regierung trauen die meisten Birmanen jedenfalls nichts Gutes zu. Es geht inzwischen auf halb eins zu, da spannt sich Maw Theins Körper plötzlich. Endlich kann er sie sehen, jedenfalls ausschnittsweise, seine verehrte Lady, für ihn ist sie die eigentliche Regierung, die Generäle zählen nicht.