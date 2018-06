4/17

Gamena Hussein (rechts) ist Somalierin und flüchtete 1992 vor der Gewalt in ihrer Heimat in das Flüchtlingslager. Sie arbeitet im Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen, wo sie nahrungsergänzende Getränke an Kinder verteilt, die an Mangelernährung leiden. Für ihre Arbeit in der Klinik bekommt sie monatlich 50 US-Dollar. Damit ernährt sie ihre zwölfköpfige Familie.