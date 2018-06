Meine Nachbarin kennt sich aus in Europa. Aus ihrer Verwandtschaft sind bereits die ersten nach Griechenland und Spanien gezogen, um sich dort ein paar Euro als Haushaltshilfen zu verdienen. Wir leben in Bulgarien – meine Nachbarin und ich – in einem kleinen Dorf, wo fast nur die Alten zurückgeblieben sind und die Roma, die es als einzige schon bis nach Deutschland geschafft haben. Niemand kann hier von seiner Rente oder seinem Gehalt leben, also hat jeder auch einen eigenen Gemüsegarten und Hühner, Gänse, Kaninchen, Schweine oder Schafe.

Meine Nachbarin arbeitet sechs Tage pro Woche in einer nahegelegenen kleinen Stadt als Verkäuferin. Für rund 150 Euro im Monat. Das Durchschnittsgehalt lag 2009 bei 3.627 Euro. Im Jahr.

Leserartikel Warum Leserartikel? Text- und Bildbeiträge unserer Leser bereichern unsere Inhalte um zusätzliche Sichtweisen, Erfahrungsberichte und Meinungen. Sie sind von Menschen, die wissen, wovon sie sprechen, weil sie es selbst erlebt haben oder unmittelbar betroffen sind. Oder weil sie sich in einem bestimmten Thema sehr gut auskennen. Erzählen Sie unseren Lesern die Geschichten, die wir nicht erzählen können. Und zeigen Sie ihnen die Fotos und Videos, die sie sehen sollten. Zur Artikeleingabe Leserartikel schreiben Grundsätzlich ist jedes Thema für einen Leserartikel geeignet, solange Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung und einem persönlichen Blickwinkel darüber berichten und keine Rechte Dritter verletzen. In unseren Leserartikel-FAQ finden Sie Hinweise für das Verfassen Ihres Artikels für ZEIT ONLINE. Bitte senden Sie uns Ihren Artikel bzw. Links zu Fotos und Videos über unser Leserartikel-Formular. Der ZEIT-ONLINE-Wald Als Dankeschön schenken wir Ihnen für jeden veröffentlichten Leserartikel einen Baum. Seit 2011 haben wir in Zusammenarbeit mit iplantatree.org knapp 1.500 Bäume gepflanzt und geben diese nach und nach an unsere Leserartikelautoren ab. So wächst in Berlin-Friedrichshagen ein ZEIT ONLINE-Wald heran, genährt von unseren schreibenden Lesern. Aktuell rangiert das "Team ZEIT ONLINE" auf Platz 19 der aktivsten Baumpflanzer des Projektes. Dafür danken wir Ihnen.

Die Geschäfte in der Stadt sind leer. Niemand will die mit viel Sonne gereiften Tomaten meiner Nachbarin kaufen, daher reicht das Geld für das Brennholz noch nicht – das wird wohl erst wieder kurz vor der ersten Kälte was. Wie im letzten Jahr. Das sich gefährlich neigende Dach kann sie auch nicht reparieren, und so wird es beim nächsten Gewitter wohl wieder hereinregnen.

Für den Winter werden Früchte eingekocht und Paprikaschoten eingelegt. Kohl wird in Salz eingelagert. Die Ziege gibt Milch und an Ostern wird ein Kaninchen geschlachtet. Säfte, Wein und Schnaps werden selbst hergestellt. Auch im kommenden Winter soll es gesellige Abende geben, der zweijährige Enkel wird wieder alle zum Lachen bringen. Trotz der Probleme.

Meine Nachbarin weiß aber schon, dass der nächste Winter ein Hungerwinter wird. Der Regierungschef hat dazu aufgerufen, im Garten Kartoffeln anzubauen.

Von der eigenen Regierung hält man hier nichts. Aber von Deutschland hält man viel. Die Angst ist groß, dass Deutschland die Nase voll hat von Europa. "Griechenland hat alles kaputt gemacht", sagt meine Nachbarin. Europa war die große Hoffnung, aber jetzt ist sie in der Schuldenkrise zerschellt. "Jetzt wird für Bulgarien kein Geld übrig bleiben", sagt meine Nachbarin. "Wir sind vergessen worden."