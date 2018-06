Bei einer Nachwahl zum US-Kongress haben die Demokraten in New York City eine herbe und historische Niederlage erlitten. Der 9. Wahlkreis, der Teile der demokratischen Hochburgen Brooklyn und Queens umfasst, fiel erstmals seit 91 Jahren an den republikanischen Kandidaten, den landesweit weitgehend unbekannten Geschäftsmann Bob Turner.

Nach Auszählung von fast neun Zehnteln der Stimmen lag Turner mit 54 Prozent in Führung. Auf seinen demokratischen Rivalen Dave Weprin, einen Abgeordneten des Parlaments von New York, entfielen nur 46 Prozent der Stimmen.

Der 70-jährige Sieger nannte das Ergebnis eine Volksabstimmung über Barack Obama und sagte voraus, dass die Wähler den Präsidenten auch bei den kommenden Wahlen abstrafen würden.

Es ist der erste Sieg eines Kandidaten der Republikaner in dem New Yorker Wahlkreis seit 1920. Die Nachwahl wurde nötig, weil der demokratische Abgeordnete Anthony Weiner im Juni nach einer Cybersex-Affäre zurückgetreten war. Der verheiratete Politiker hatte erotische Online-Kontakte mit mehreren Frauen gepflegt und anzügliche Fotos von sich verschickt – versehentlich über Twitter auch an Tausende seiner Follower. Weiner, ein profilierter Liberaler, war bei der vorausgegangenen Wahl gegen Bob Turner siegreich gewesen, der nun seinen Platz im Repräsentantenhaus einnimmt.

Für US-Präsident Barack Obama ist der Wahlausgang ein weiterer Rückschlag nach der schweren Niederlage der Demokratischen Partei bei der Wahl zum Repräsentantenhaus im November 2010. Die Republikaner hatten die Nachwahl in New York zu einem Referendum über Obamas Amtsführung stilisiert. "Ein unpopulärer Präsident ist jetzt im ganzen Land zu einer Bürde für die Demokraten geworden", kommentierte der führende republikanische Kongress-Abgeordnete Pete Sessions (Texas) das Ergebnis aus New York.