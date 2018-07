Die Occupy-Wall-Street-Bewegung gibt nicht auf. Weil sie keine Zelte mehr im New Yorker Zuccotti Park mitten im Finanzbezirk aufschlagen dürfen, verbrachten mehrere Dutzend Demonstranten am Mittwoch dort eine erste Nacht unter freiem Himmel – auf nackten Betonbänken und bei Nieselregen. Zuvor hatte ein Gericht entschieden, dass die Demonstranten in dem Park nicht campieren dürfen, aber ihr Recht auf Versammlungsfreiheit bestehen bleibt. Für Donnerstag planen die Demonstranten eine erneute Blockade des Finanzbezirks in Manhattan.