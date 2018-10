Olaf Scholz

Als er noch SPD-Generalsekretär war, wurde er wegen seines hölzernen Politsprechs als "Scholzomat" verspottet. Auch als Bundesarbeitsminister in der Großen Koalition galt er zwar als erfolgreicher Macher, aber ohne große Ausstrahlung. Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg im Februar holte er jedoch für die Sozialdemokraten die absolute Mehrheit. Seitdem regiert er die Hansestadt solide und geräuschlos, was bei den Hamburgern bislang gut ankommt.