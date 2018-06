Die in Äthiopien entführten deutschen Touristen sind einer Rebellengruppe zufolge wohlauf und können nach Verhandlungen freigelassen werden. "Wir können bestätigen, dass die deutschen Staatsbürger, die zusammen mit den äthiopischen Soldaten entführt wurden, in Sicherheit und bei guter Gesundheit sind", hieß es in einem Schreiben der Rebellen, das am Montag vorlag und das Datum vom Samstag trug.

Die Rebellen der Revolutionary Democratic Unity Front (Arduf) gaben bekannt, die Entführten würden freigelassen, sobald friedliche Verhandlungen mit den Ältesten des Afar-Volksstamms zu einem positiven Abschluss gebracht würden.

Wo die zwei Deutschen und zwei Äthiopier festgehalten werden, ging aus dem Schreiben der Rebellengruppe nicht hervor. Auch blieb unklar, ob es Lösegeldforderungen oder andere Bedingungen für eine Freilassung gibt. Nach Informationen des Spiegel s sind bereits Mitglieder der Polizei-Spezialeinheit GSG 9 nach Äthiopien geflogen, um bei der Suche nach den Entführten zu helfen und Möglichkeiten einer Befreiung zu erkunden.

Die Deutschen gehören zu einer Gruppe von 27 Touristen, die am Dienstag vergangener Woche in der abgelegenen Afar-Region überfallen worden waren . Die Angreifer töteten zwei Deutsche, zwei Ungarn und einen Österreicher . Sechs Mitglieder der Reisegruppe seien inzwischen "wohlbehalten" in Deutschland eingetroffen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes.

Die Rebellen betonten, es sei während einer Schlacht zwischen der Arduf und äthiopischen Soldaten zu einem Zwischenfall gekommen. Die Opfer seien zwischen die Fronten geraten. "Wir bedauern den Tod der unschuldigen Zivilisten", hieß es. Die Arduf-Rebellen kämpfen nach eigenen Angaben für eine Vereinigung des Afar-Stammesgebiets, das sich über Äthiopien, Eritrea und Dschibuti erstreckt. Äthiopien hat seinen Nachbarstaat Eritrea für den Zwischenfall verantwortlich gemacht, was die Regierung dort zurückweist.

Die Arduf hatte im März in derselben Region fünf Europäer – drei Briten, eine Französin und eine Frau mit italienischer und britischer Staatsangehörigkeit – entführt. Sie wurden zwölf Tage später in Eritrea freigelassen. Eritrea spaltete sich nach einem langen Unabhängigkeitskrieg 1993 von Äthiopien ab. Von 1998 bis 2000 wurden bei einem neuerlichen Grenzkrieg mindestens 70.000 Menschen getötet.

Der Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte, die Bundesregierung bemühe sich "mit Hochdruck", den Fall zu lösen. Allerdings wollte er nicht bestätigen, dass die Deutschen sich in der Gewalt der Arduf befänden.