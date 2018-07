Tausende Muslime wollen am Wochenende in deutschen Städten gegen das Anti-Islam-Video auf die Straße gehen. In vielen Bundesländern wurden Demonstrationen angemeldet. So wollen am Samstag etwa 1.000 Muslime in Karlsruhe demonstrieren, in Freiburg werden bereits am Freitag etwa 800 Menschen erwartet. Auch in Nordrhein-Westfalen sind in den kommenden Tagen Proteste geplant. Unter dem Motto "Gegen den religionsbeleidigenden Film im Internet" will ein Verein am Freitag in der Münsteraner Innenstadt demonstrieren. In Dortmund steht eine Demonstration am Samstag unter dem Titel "Gegen die Beleidigung des Propheten". Kundgebungen gegen den Film sind auch in Hannover und Cuxhaven angemeldet.

In einigen islamischen Ländern hat das in den USA produzierte Video gewalttätige Proteste ausgelöst . In Libyen wurden als Reaktion auf den Film der US-Botschafter getötet , insgesamt starben bisher mehr als 30 Menschen bei Ausschreitungen. Der Film mit dem Titel Unschuld der Muslime stellt den islamischen Propheten Mohammed unter anderem als schwul und Kinderschänder dar. Allein die Darstellung des Propheten als Mensch ist für strenggläubige Muslime anstößig.

Deutsche Botschaften bleiben geschlossen

Vor den Freitagsgebeten werden in islamischen Ländern weitere Proteste erwartet, westliche Vertretungen haben darum ihre Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Zahlreiche französische Institute und Schulen in Nordafrika bleiben geschlossen, darunter Schulen in Kairo und Tunesien . Auch zahlreiche deutsche Botschaften werden am Freitag nicht öffnen. In vielen islamischen Ländern bleiben Botschaften freitags ohnehin geschlossen, deutsche Diplomaten bekamen jetzt aber zusätzlich die Anweisung, den Vertretungen unbedingt fernzubleiben. Darüber hinaus wird nach Angaben von Außenminister Guido Westerwelle (FDP) zusätzlicher Schutz für andere deutsche Einrichtungen geprüft.

In der afghanischen Hauptstadt Kabul kam es am Donnerstag zu ersten Demonstrationen, die sich nicht mehr nur gegen das Video aus den USA, sondern auch gegen Karikaturen richten, die das französische Satiremagazin Charlie Hebdo veröffentlicht hat. Die Demonstranten skandierten "Tod Frankreich , Tod den USA". Auch in Pakistan kam es zu Ausschreitungen. In Islamabad wurden bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften mindestens elf Menschen verletzt.

Studenten zogen in der iranischen Hauptstadt Teheran vor die französische Botschaft, um gegen die Karikaturen zu protestieren. Dass die Demonstranten in Sprechchören Frankreich und Amerika den Tod wünschten, meldete die iranische Nachrichtenagentur Fars. Sicherheitskräfte hielten die Protestierer auf Abstand.