Einen Tag nach einer Serie von Selbstmordanschlägen in der syrischen Stadt Aleppo hat sich die Islamistengruppe Al-Nusra-Front zu diesen bekannt. Sie veröffentlichte online zudem Einzelheiten zum Verlauf der Anschläge sowie Fotos von Zielen und Attentätern, wie die US-Internet-Beobachtungsstelle SITE mitteilte. Die Extremistengruppe bekannte sich demnach auch dazu, auf dem Saadalla-al-Dschabiri-Platz einen Offiziersclub sowie Behördengebäude und zwei Hotels attackiert zu haben. Diese hätten Sicherheitskräften und den regierungsfreundlichen Schabiha-Milizen als Kommandozentralen und Kasernen gedient.

Am Mittwoch waren bei mindestens zwei Anschlägen auf dem Platz und in dessen Umgebung 48 Menschen getötet worden. Mindestens 100 erlitten Verletzungen. Bisher kontrollierten Regierungstruppen den Platz in der heftig umkämpften Wirtschaftsmetropole. Auch in Deir as-Saur explodierten Autobomben vor öffentlichen Gebäuden.

Am Donnerstag starben angeblich bei einer Explosion und durch Schüsse nahe Damaskus etwa 20 Mitglieder der Elitetruppe der Republikanischen Garde. Die meisten Soldaten seien durch die Explosion getötet worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Aus Syrien gibt es aber derzeit keine Informationen von unabhängigen Stellen, was die Einschätzung der Lage erschwert. Der Sprengsatz detonierte demnach nahe der Unterkünfte der Garde in Kudsaja, einem westlichen Vorort von Damaskus.

Die syrische Armee hatte am Mittwoch eine Großoffensive in Kudsaja und einem Nachbarort gestartet. Derzeit ist dort ein massives Truppenaufgebot stationiert.

Türkei beschießt weitere Ziele in Syrien

Nahe der Grenze zur Türkei eskalierte der Konflikt zwischen beiden Staaten. Die Türkei beschoss nach einem Granatenangriff auf ein türkisches Grenzdorf am Donnerstag erneut Ziele in Syrien . Die türkische Artillerie habe am Morgen Gebiete bei Tell Abjad unter Feuer genommen, berichteten syrische Aktivisten und türkische Staatsmedien.