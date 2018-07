Der Untersuchungsausschuss des Bundestags zum gescheiterten Drohnenprojekt Euro Hawk geht in eine entscheidende Phase. Mit der Befragung der Euro-Hawk-Hersteller setzt das Gremium heute die Vernehmung von Zeugen fort. Am Mittwoch wird Verteidigungsminister Thomas de Maizière ( CDU ) aussagen. Sein Ministerium hatte das Projekt im Mai 2013 wegen massiver Zulassungsprobleme gestoppt. De Maizière will erst danach vom tatsächlichen Ausmaß der Schwierigkeiten erfahren haben.



Doch die gravierenden Probleme mit der Aufklärungsdrohne sollen schon früher bekannt gewesen sein – laut neuen Hinweisen auch den Herstellern, die vor dem Ausschuss gehört werden. So soll für die US-Firma Northrop Grumman bereits im Februar 2010 festgestanden haben, dass der Euro Hawk keine Zulassung für den regulären Flugbetrieb in Europa bekommen würde.

Der Chef von Northrop Grumman, Janis Pamiljans, und der Vorstandsvorsitzende der EADS-Rüstungstochter Cassidian, Bernhard Gerwert, werden dazu im Untersuchungsausschuss aussagen. Beide sind der Auffassung, dass der Stopp des Beschaffungsprogramms für die Drohne nicht nötig gewesen wäre. Sie halten die Kostenschätzung des Verteidigungsministeriums von zusätzlich bis zu 600 Millionen Euro für die Zulassung der Drohne für übertrieben.



Die Kanzlerin will ihren Minister halten

Die Opposition greift den Minister immer schärfer an. Nach SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück legte auch Grünen-Spitzenkandidat Jürgen Trittin de Maizière den Rücktritt nahe.

Trittin warf dem Minister Täuschung des Bundestages und der Öffentlichkeit vor. De Maizières Behauptung, erst im Mai von unlösbaren Problemen beim Euro Hawk erfahren zu haben, entspreche nicht der Aktenlage und stehe im Widerspruch zu seinen Presseäußerungen, sagte der Grünen-Fraktionschef der Passauer Neuen Presse . "Er muss jetzt als Zeuge im Untersuchungsausschuss zu den Vorwürfen klar Stellung nehmen. Er selber hat für einen solchen Fall den Maßstab politischer Verantwortung definiert", sagte Trittin.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist nach Informationen des Kölner Stadt-Anzeigers aber fest entschlossen, de Maizière im Amt zu halten. In CDU-internen Gesprächen soll Merkel der Zeitung zufolge gesagt haben, dass sie den 59-Jährigen unter keinen Umständen ziehen lassen werde. Das gelte auch für den Fall, dass er ihr den Rücktritt anbieten sollte. Sie sehe de Maizière nicht als Belastung für das Kabinett, sondern im Gegenteil als dessen Stütze.