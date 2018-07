Der für Montag geplante Start der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA ist wegen der NSA-Bespitzelungsaffäre umstritten. Unter den derzeitigen Bedingungen seien Gespräche "einfach nicht möglich", sagte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn im Deutschlandfunk . "Die Europäische Union muss Garantien bekommen, und zwar auf oberster Ebene, dass dies gestoppt ist, respektive gestoppt wird."

Aus der EU-Kommission verlautete, allein auf Grund von Presseberichten werde der Zeitplan nicht geändert. Zugleich verlangte die Kommission von den USA Aufklärung. Am Montag hatte Frankreichs Staatschef François Hollande mit einer Blockade der Verhandlungen gedroht. Am Dienstag sagte er, es sei "notwendig, dass Europa eine koordinierte, gemeinsame Position hat in der Frage, welche Forderungen wir stellen und welche Erklärungen wir einfordern müssen".

Die Kommission hatte von den EU-Staaten das Mandat für die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit den USA erhalten, sie ist damit federführend. Die ersten Gespräche sind für Montag in Washington angesetzt. Allerdings werden sie von den Spionagevorwürfen gegen US-Geheimdienste überschattet. Es sollen die EU-Vertretungen in Washington und bei den Vereinten Nationen ausspioniert worden sein.

Geheimdienste "außer Kontrolle geraten"

Asselborn sagte, US-Präsident Barack Obama müsse einsehen, dass die Geheimdienste "außer Kontrolle geraten" seien. Die EU müsse jetzt "klare Kante zeigen, eine klare Sprache sprechen, damit die Amerikaner auch verstehen, wie weh uns das tut". Zugleich schloss Asselborn einen Start der Handelsgespräche nicht kategorisch aus. Ohnehin könne er der EU-Kommission keine Vorschriften machen, sagte Luxemburgs Außenminister.

Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) nannte die mutmaßliche US-Spionage eine "schwere Belastung" für das angestrebte Handelsabkommen zwischen Europa und den USA. Das Abkommen sei zwar wichtig für mehr Wachstum und neue Arbeitsplätze. Die Vorwürfe müssten nun aber von den USA aufgeklärt werden, schrieb Rösler auf Twitter.

Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass die NSA auch Daten großer deutscher Industriekonzerne abgefangen haben könnte. Die deutsche Wirtschaft hofft durch das Handelsabkommen der EU und den USA auf bis zu 100.000 neue Jobs allein in Deutschland sowie bis zu 200 Milliarden Euro mehr Wirtschaftsleistung auf beiden Seiten des Atlantiks.



Auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Wieland forderte, den Start der Handelsgespräche auszusetzen. Er halte das für eine "gute Idee, bis wir geprüft haben, inwieweit die USA in unsere Verhandlungsstrategie Einblick nehmen und inwieweit wir mit unseren europäischen Institutionen überwacht werden", sagte Wieland dem Sender Phoenix .