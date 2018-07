Die Industrie hat den Stopp des umstrittenen Drohnen-Programms Euro Hawk kritisiert. Der Chef der EADS-Rüstungssparte Cassidian, Bernhard Gerwert, nannte die Entscheidung gegen eine serienmäßige Beschaffung der Aufklärungsdrohne im Untersuchungsausschuss des Bundestags nicht nachvollziehbar. Cassidian stellt die Aufklärungstechnik Isis für die Drohne.

Eine Weiterverwendung in einem anderen Flugzeug, wie sie vom Verteidigungsministerium angestrebt wird, hält Gerwert noch nicht für gesichert. "Ob alternative Träger dazu genutzt werden können, kann ich zumindest heute nicht sagen", sagte er.

Das Verteidigungsministerium unter Thomas de Maizière (CDU) hatte sich gegen eine serienmäßige Beschaffung der Aufklärungsdrohne entschieden, nachdem bereits 668 Millionen Euro in die Entwicklung des Euro Hawk geflossen waren. Es stoppte das 2001 in die Wege geleitete Projekt im Mai 2013 wegen massiver Probleme mit der Zulassung. De Maizière will erst danach vom tatsächlichen Ausmaß der Schwierigkeiten erfahren haben.

Allerdings sollen die Probleme mit der Aufklärungsdrohne schon früher bekannt gewesen sein – laut neuen Hinweisen auch den Herstellern. So soll für die US-Firma Northrop Grumman bereits im Februar 2010 festgestanden haben, dass der Euro Hawk keine Zulassung für den regulären Flugbetrieb in Europa bekommen würde.



Mit der Befragung der Hersteller geht der Ausschuss zum gescheiterten Drohnenprojekt in eine entscheidende Phase. Neben EADS-Manager Gerwert will auch der Chef von Northrop Grumman, Janis Pamiljans, aussagen. Am Mittwoch ist dann de Maizière an der Reihe.