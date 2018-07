Die zweite Chance: Shinzo Abe hat sie mit seinem Wahlsieg am Sonntag erhalten; nun ist die Frage, ob auch Japan, wie von Abe versprochen, eine zweite Chance bekommt und ob das Land diese nutzen wird.

Wenn sich in diesen Tagen die neu gewählten Fraktionen des japanischen Oberhauses im Parlament von Tokio treffen, dann können die siegreichen Liberaldemokraten voller Überschwang ihren Wahlsieg feiern. Dieser ist überwältigend ausgefallen – entsprechend groß sind die Erwartungen, die sich nun an Abe und seine LDP richten.





Die zweite Chance: Das zielt auf nicht weniger als den Wiederaufstieg Japans zu alter wirtschaftlicher Blüte nach 20 Jahren der Stagnation; das zielt aber auch auf die Rückgewinnung des Selbstbewusstseins einer Nation, die sich gedemütigt fühlt durch den Aufstieg Chinas, das dem Nachbarn ökonomisch und politisch den Rang abgelaufen hat.

Diese Kränkung treibt Abe um. Er selbst, der in den Jahren 2006/2007 schon einmal Premier war, damals aber kläglich scheiterte, hat im vergangenen Dezember bei den Unterhauswahlen die Regierungsmacht in Tokio zurückerobert. Seitdem heizt er die Konjunktur mit einer Politik des billigen Geldes an. Und er hat mit seinen Abenomics Erfolg: Die Wirtschaft wächst endlich wieder; die Aktienkurse sind seit Jahresbeginn um 40 Prozent nach oben geschnellt.

Können es die Liberaldemokraten also doch besser? Ein halbes Jahrhundert hatten sie regiert, hatten sich schließlich an der Macht verschlissen und wurden vor vier Jahren vollkommen zu Recht in die Opposition geschickt. Doch die sie ablösende Demokratische Partei, auf der so viele Hoffnungen ruhten, hat auf ganzer Linie enttäuscht – nicht zuletzt mit ihrem Versagen bei der Nuklearkatastrophe von Fukushima.

Ob es der AKW-Freund Abe besser machen wird? Die LDP hat nun die Mehrheit in beiden Häusern des Parlaments. Bis zur nächsten Wahl sind es drei Jahre und Abe kann, wie seit Langem kein Premier mehr, durchregieren. Er könnte dem Land seinen Stempel aufdrücken – und hat dies auch vor.

Und genau da wird es beunruhigend. Denn Abe will das Land nicht nur zu neuer wirtschaftlicher Stärke führen. Die ist für ihn nur das Fundament, damit Japan auch politisch wieder Gewicht in der Welt hat. Abe will eine stolze Nation. Und die braucht eine richtige Armee, nicht bescheidene Selbstverteidigungskräfte, denen schon von Verfassung wegen jede Form der Kriegsführung verboten ist.

Diese in den Nachkriegsjahren den Japanern von der Besatzungsmacht Amerika gegebene Friedensverfassung ist dem Nationalisten Abe ein Dorn im Auge. Allerdings sind die Hürden für eine Verfassungsrevision hoch: Dafür braucht er eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament – und die hat er nicht.

Welch ein Segen! Denn Japans Nachbarn blicken beunruhigt auf die kraftmeierischen Gesten des Premiers, der sich im Wahlkampf in einem Panzer und einem Kampfbomber fotografieren ließ. Und der demonstrativ auf eine Insel im Ostchinesischen Meer flog, in ein Gebiet, auf das auch China Anspruch erhebt.

Japan ist wieder da: Mit dieser Botschaft ist Abe in den Wahlkampf gezogen. Fände das Land aus seiner wirtschaftlichen Lethargie, es wäre ein Segen nicht nur für Japan, sondern für die Weltwirtschaft. Sollten aber alte Großmachtträume wieder aufleben, dann wäre die zweite Chance schneller verspielt, als der Shinkansen den Bahnhof von Tokio verlässt.