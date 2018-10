Der Vorsitzende der eurokritischen Alternative für Deutschland (AfD), Bernd Lucke, hat angesichts eines Angriffs auf eine Wahlkampfveranstaltung seiner Partei ein schärferes Vorgehen gegen linke Gewalt gefordert. Es sei "an der Zeit, die Geduld mit linksextremen Gruppierungen aufzugeben und offensiver mit kriminellen Strukturen umzugehen", sagte Lucke der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Am Samstag hatten mehrere, vermutlich dem linksextremen Lager zuzuordnende Angreifer während einer Rede Luckes in Bremen die Bühne gestürmt, ihn zu Boden gestoßen und mit Pfefferspray attackiert. Lucke blieb unverletzt. Ein weiteres Parteimitglied wurde mit einem Messer verletzt, zahlreiche Besucher litten unter Beschwerden durch Reizgas. Die Polizei nahm drei Angreifer fest.

Die AfD hatte sich in den vergangenen Wochen mehrfach über Behinderungen im Wahlkampf beklagt. "Das ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert", sagte Parteisprecherin Dagmar Metzger nach dem Vorfall in Bremen. In Bayern sei an einem Wahlkampfstand ein Mitglied angegriffen worden. "Ihm wurde die Schulter ausgekugelt, am Boden liegend wurde ihm gegen den Kopf getreten." Zudem seien zahlreiche Wahlkampfplakate zerstört worden. Zwischenfälle habe es in Lübeck, Lüneburg, Gießen, Göttingen oder auch Nürnberg gegeben.