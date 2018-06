Präsident Barack Obama ist ein großer Redner. Er kann bewegend Visionen ausmalen, hochgemut Ziele anvisieren, sprachkräftig Hoffnung als Möglichkeiten verkaufen.



Nur hapert es mit der Umsetzung.



Der Harvard-Professor Joseph Nye, Erfinder des Begriffes soft power, rät Obama in seinem jüngsten Werk mit dem Titel Presidential Leadership and the Creation of the American Era, den Mund lieber nicht zu voll zu nehmen: "Er und seine Nachfolger sollten sich davor hüten, Proklamationen des Wandels für den Schlüssel zum Erfolg zu halten."

Manchmal hat es nach den großen Worten einfach an der gediegenen und geduldigen Nacharbeit gefehlt; andere Male waren die Umstände einfach nicht günstig oder die weltpolitischen Mitspieler widerspenstig.



Präsident Obama hat das zumal in seiner Russlandpolitik erfahren.

Zu Beginn seiner ersten Amtszeit verkündete Obama seine Absicht, das Verhältnis zu Moskau auf eine neue Basis zu stellen – "reset" war die Parole. Die positive Folge: ein neues START-Abkommen über den weiteren Abbau der Kernwaffen-Arsenale, die Genehmigung auch, Nachschub für die Nato-Truppen in Afghanistan durch Russland zu transportieren; eine Übereinstimmung in der Politik gegenüber den Nuklear-Ambitionen des Irans.

Aber dann kam es zum Rückschlag: Dem Tauwetter folgte eine dramatische Abkühlung der Beziehungen. Seit Putin wieder Präsident ist, sank die Temperatur auf einen Tiefpunkt. Die Reibungsflächen: Amerikas Raketen-Abwehrsystem in Europa; Putins Unterdrückung ausländischer Nichtregierungsorganisationen; der Streit um den Dissidenten Magnitzky und die Behandlung russischer Waisen, die von Amerikanern adoptiert worden waren.

Schließlich Putins Verbot homosexueller "Propaganda" und dessen Auswirkungen auf die Olympischen Winterspiele in Sotschi. Müssen schwule oder lesbische Sportler dort Diskriminierung, ja Verfolgung gewärtigen? Die letzte Zuspitzung brachte dann die Asylgewährung für den Whistleblower Edward Snowden.

Jetzt ist Obama der Kragen geplatzt. Er hat sein Septembertreffen mit Putin abgesagt. Die Begründung: Die Russen hätten sich nicht bewegt, zeitweise seien sie in die Mentalität des Kalten Krieges zurückgefallen, daher seien eine "Pause und ein Umdenken" angebracht. Öffentlich spottete der Präsident über Gespräche mit dem Kremlherrn: "Er fläzt sich so hin und sieht aus wie ein gelangweilter Schüler in der letzten Reihe des Klassenzimmers…"

Recht hat er ja, was Putins lupenreine Autokratie anbelangt. Aber ist der Gesprächsabbruch schlau? Le Monde bezweifelt es, meiner Ansicht nach zu Recht. Der New Yorker Korrespondent des Blattes schreibt: "Viele denken, dass Obama sich der diplomatischen Zusammenarbeit mit Moskau nicht verweigern kann, wenn er aus dem quälenden syrischen Schlamassel herauskommen will, und erst recht, wenn er ein internationales Abkommen über das iranische Atomproblem anstrebt."

Die Financial Times fügt dem eine weitere Überlegung an: dass Obamas "Pause und Umdenken" Moskau näher an China herandrängen werde. Das Blatt zitiert Fjodor Lukjanow, den Chefredakteur des Journals Russia in Global Affairs: "Russland vollführt eine Achsendrehung in Richtung China. Wenn sich die russisch-amerikanischen Beziehungen tatsächlich verschlechtern, bleibt Russland auch nichts anderes übrig, als sich mehr auf China auszurichten."

Kann Obama das wirklich wollen? Wenigstens widersetzt er sich einem Boykott der Winterspiele. Und immerhin haben die Außen- und Verteidigungsminister beider Länder am vergangenen Freitag miteinander in Washington verhandelt, auch wenn Obama diese Woche in den Ferien ist.

Doch Verschnupftheit ist keine Politik. Dialog-Entzug schon gar nicht.