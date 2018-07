Russland hat den USA vorgeworfen, mit der kurzfristigen Absage bilateraler Gespräche über eine Friedenskonferenz für Syrien die Rebellen im Land zu unterstützen. Die Entscheidung sende ein falsches Signal und bestärke die Opposition in ihrer Kompromisslosigkeit, teilte das Außenministerium in Moskau mit. In der "gegenwärtigen dramatischen Situation" sei ein gemeinsamer Ansatz Russlands und der USA umso wichtiger bei der Suche nach einer friedlichen Lösung der Krise.



Je zwei Vertreter Russlands und der USA wollten sich an diesem Mittwoch in Den Haag treffen. Die USA verschoben die Gespräche jedoch mit Verweis auf laufende "Konsultationen über die angemessene Reaktion auf den Chemiewaffeneinsatz in Syrien".

Der russische Vizeaußenminister Gennadi Gatilow schrieb auf Twitter: "Eine Ausarbeitung von Optionen für eine politische Lösung in Syrien wäre gerade jetzt wichtig gewesen, wenn dem Land ein Militärschlag droht." Russland als enger Partner des Regimes von Baschar al-Assad in Damaskus und die USA als Unterstützer der Rebellen streiten seit Monaten über Teilnehmer und Format der geplanten internationalen Syrienkonferenz in Genf.

Russland warnte den Westen erneut vor einem Militärschlag in Syrien. Eine militärische Intervention ohne Mandat des Weltsicherheitsrates würde "katastrophale" Folgen für den gesamten Nahen Osten sowie Nordafrika haben. "Wir fordern unsere US-Kollegen und alle Mitglieder der internationalen Gemeinschaft zur Zurückhaltung auf", teilte das Außenministerium mit. Außenminister Sergej Lawrow hatte zuvor schon gesagt, der Westen bewege sich auf "einem sehr gefährlichen Pfad". Ein Militärschlag gegen die Führung von Assad wäre ein "furchtbarer Fehler", der nur zu mehr Blutvergießen führe. Anders als die USA zweifelt Russland daran, dass die syrische Regierung Giftgas eingesetzt hat.

Iran warnt vor "unkontrollierbarem Chaos"

Nach Ansicht des Iran würde ein Krieg in Syrien Chaos im gesamten Nahen Osten auslösen. "Der Nahe Osten ist kompliziert genug und braucht keine weiteren Spannungen", sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Abbas Araghchi. Eine westliche Militärintervention in Syrien würde letztendlich nur ein unkontrollierbares Chaos in der gesamten Region verursachen.

Der Westen sollte daher besonnen reagieren, seine Bemühungen um eine diplomatische Lösung der Krise fortsetzen und die gravierenden Konsequenzen einer Militäroption "auch jenseits von Syrien" nicht unterschätzen, sagte Araghchi. Um einen weiteren Krieg in der Region zu vermeiden, werde die Regierung in Teheran mit der internationalen Gemeinschaft für eine friedliche Lösung zusammenarbeiten.

China lehnt US-Angriff ab

Die chinesische Regierung hat durchblicken lassen, dass sie einen Militäreinsatz westlicher Länder in Syrien ablehnt. Ein solcher Angriff wäre gefährlich und unverantwortlich, hieß es in einem Kommentar der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua . Die Welt sollte sich zudem daran erinnern, dass der Krieg im Irak von den USA damit begründet worden sei, dass es Massenvernichtungswaffen in dem Land gebe. Das habe sich später bekanntermaßen als falsch herausgestellt.

Die westlichen Länder zögen ihre Rückschlüsse, wer für den Giftgasangriff bei Damaskus in der vergangenen Woche verantwortlich sei, schon vor den Ergebnissen einer UN-Untersuchung, schrieb Xinhua. "Eine solche Rhetorik deutet ebenso wie die jüngste Eile bei den Konsultationen zwischen Washington und seinen Verbündeten darauf hin, dass sie Pfeil und Bogen schon gespannt haben und auch ohne UN-Mandat schießen würden."

Die Kommentare von Xinhua haben nicht das gleiche Gewicht wie eine Stellungnahme der Regierung. Allerdings spiegeln sie die offizielle Denkrichtung wider.