Es sollte der weltpolitische Höhepunkt des Jahres für Russland werden. Zum G-20-Gipfel kommen an diesem Donnerstag in Sankt Petersburg die Staatschefs der 20 wichtigsten Länder der Erde zusammen, die gemeinsam mehr als 80 Prozent des globalen Bruttosozialprodukts und zwei Drittel der Menschheit repräsentieren. Als ihr strahlender Gipfelführer tritt Präsident Wladimir Putin an. Im Petersburger Konstantinow-Palast hat er schon vor sieben Jahren den G-8-Gipfel geleitet. Russland kehrte damals endgültig in den Kreis der Weltgrößen zurück. "Putin hat das Land von den Knien erhoben", titelte damals eine Petersburger Zeitung. Der Gipfel in diesem Jahr sollte Russlands globale Rolle noch unterstreichen.

Aber alle wohlklingenden Wirtschaftsthemen, die den ökonomisch orientierten Gipfel schmücken sollten, erscheinen heute trocken und sperrig gegenüber dem einen großen Problem, das gleichermaßen Russlands globale Bedeutung und Machtlosigkeit widerspiegelt: der Bürgerkrieg in Syrien – und der geplante Militärschlag der USA. Syrien dürfte zumindest die bilateralen G-20-Gespräche beherrschen und den Blick der Gipfelbeobachter vor allem auf eine Frage lenken: Wie hält es der amerikanische Präsident Barack Obama jetzt mit Putin?

Denn der von Obama einst mit viel Tamtam vollzogene Reset der Beziehungen zu Russland ist längst gescheitert. In vielen globalen Fragen sieht Washington Russland als vernachlässigbar an. In anderen, von Syrien über Irans Atomprogramm bis zu den Menschenrechten, herrscht auf beiden Seiten grimmiges Unverständnis. Russlands Asyl für Edward Snowden, der geheime Informationen über die Arbeit der amerikanischen Geheimdienste veröffentlicht und sich dann vor der US-Justiz nach Moskau gerettet hatte, brachte das wohlgefüllte Fass zuletzt nur zum Überschwappen. Obama wählte auf alle inneramerikanischen Vorschläge zur Abstrafung Russlands die Variante Fifty-fifty: Ein Gipfeltreffen mit Putin sagte er ab, nicht aber die Teilnahme am G-20-Gipfel.

Von Obama und Merkel keine Rede

Der Kreml kündigte seinerseits die bevorstehenden Treffen Putins mit den Staatsführern Chinas, Spaniens, Italiens, Südkoreas, Japans und der Türkei an. Von Obama wie auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel war keine Rede. Sie könnten sich im Unterpunkt "kurze bilaterale Treffen" wiederfinden.

Bei der G-20-Sitzordnung hat sich das Kreml-Protokoll für das englische Alphabet und die Pufferlösung zwischen den Präsidenten entschieden: Putin und Obama trennen bei dieser Tischplatzierung fünf Staatschefs. Hätte Moskau das russische Alphabet gewählt, säße nur der saudische König zwischen beiden. Beim vorigen G-20-Gipfel in Mexiko hatten Obama und Putin noch nebeneinander gesessen und zuweilen die Köpfe zusammengesteckt.