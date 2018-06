US-Präsident Barack Obama hat beim Werben um die Zustimmung des Kongresses für einen Militärschlag gegen die syrische Führung Rückendeckung einflussreicher Oppositionspolitiker bekommen. Die republikanischen Senatoren John McCain und Lindsey Graham sprachen sich grundsätzlich für einen Angriff aus. Gleichzeitig forderten sie ein ambitionierteres Vorgehen gegen das Regime von Baschar al-Assad.



McCain warnte nach einem Treffen mit Obama vor einer Ablehnung der Angriffspläne durch den Kongress, der aus dem Senat und dem Repräsentantenhaus besteht. Dies wäre eine Katastrophe und würde die Glaubwürdigkeit der USA beschädigen, weil der Präsident sich selbst bereits auf einen Einsatz festgelegt habe. Auf Widerstand stieß Obama dagegen in den eigenen Reihen. Vor allem Demokraten im Repräsentantenhaus äußerten sich kritisch. Sie befürchten, dass die USA in einen weiteren Konflikt in der Region hineingezogen werden.



McCain, der seit Langem eine US-Intervention im syrischen Bürgerkrieg fordert, sagte, dass es nicht nur bei einer Strafaktion für den mutmaßlichen Giftgas-Einsatz der syrischen Führung bleiben dürfe. Vielmehr müssten die Truppen von Syriens Machthaber Baschar al-Assad geschwächt und die Rebellen gestärkt werden. Doch bis Obama genug Stimmen gesammelt habe, liege noch ein langer Weg vor ihm. Zugleich monierten McCain und Graham, dass sich der US-Präsident nicht früher zu einem Einschreiten entschlossen habe.

Obama hatte am Samstag überraschend angekündigt, vor einem Angriff auf Syrien die Zustimmung der US-Volksvertreter einholen zu wollen. Diese kehren erst am 9. September aus den Parlamentsferien nach Washington zurück, ihre Einwilligung gilt keineswegs als sicher.



Warnung vor Beschwichtigungspolitik

Während die Zustimmung des von Obamas Demokraten dominierten Senats als wahrscheinlich gilt, ist der Ausgang des Votums in dem von den Republikanern kontrollierten Repräsentantenhaus ungewiss. Obamas wichtigste Sicherheitsberater versuchten daher, in einer 70-minütigen Telefonkonferenz Abgeordnete der eigenen Partei zu überzeugen.



Außenminister John Kerry warb dabei eindringlich um Unterstützung. Der Konflikt in Syrien sei an einem Punkt angelangt, der an die gescheiterte Appeasement-Politik (Beschwichtigungspolitik) Großbritanniens und Frankreichs gegenüber Adolf Hitler erinnere. Es sei ein "Münchner Moment" erreicht, sagte Kerry. Er bezog sich damit auf das Münchener Abkommen von 1938, in welchem Großbritannien und Frankreich mit Zugeständnissen an die aggressive Außenpolitik der deutschen Nationalsozialisten einen Krieg verhindern wollten – letztlich vergeblich.

Einige US-Demokraten befürchten, dass die Pläne des Präsidenten für einen Einsatz in Syrien zu weit gefasst sind. Sie verlangen, den Einsatz von Bodentruppen ausdrücklich auszuschließen und fordern von Obama, den Angriff zeitlich und örtlich stärker einzugrenzen. Nach den langen militärischen Einsätzen der USA im Irak und in Afghanistan sind viele Amerikaner kriegsmüde und fürchten in Syrien ein Engagement mit unkalkulierbaren Folgen.

"Es gibt eine Menge Skepsis", sagte der demokratische Abgeordnete Jim Moran nach der Telefonkonferenz. "Wenn die Abstimmung morgen wäre, würde der Präsident nach meiner Einschätzung verlieren, oder die Resolution wäre so abgeschwächt, dass er besser ohne sie dran wäre." Ähnlich äußerte sich sein Parteifreund James McGovern. Er sei skeptisch, dass ein Militärschlag zu einem Ende des Syrien-Konflikts beitrage. Derzeit würde er mit Nein stimmen, sagte McGovern.